Brugada anuncia creación del Banco de la Ciudad de México: ¿para qué servirá?

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso capitalino, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación del Banco de la Ciudad de México, una institución pública de desarrollo que funcionará como el brazo financiero de su administración.

“Presentaremos un proyecto para construir una banca pública de desarrollo para generar el crecimiento, la inversión y el emprendimiento”, afirmó la mandataria.

Brugada Molina señaló que la iniciativa busca promover la actividad económica y facilitar el acceso a herramientas de financiamiento.

FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO

Sin embargo, durante el anuncio no detalló el presupuesto, los mecanismos de operación, los plazos para su puesta en marcha ni los sectores que podrán acceder a sus servicios.

Por ello, aún está pendiente que se den a conocer las características de esta nueva institución, los servicios que ofrecerá y los requisitos y trámites para acceder a ellos.

La propuesta forma parte de los anuncios que Clara Brugada realizó durante su Segundo Informe de Gobierno, en el que presentó las acciones y compromisos para la siguiente etapa de su administración.