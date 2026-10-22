Con seis meses de trabajo puedes acceder a una vivienda del Infonavit

Ganar menos de tres salarios mínimos y tener seis meses en el empleo actual son algunos de los requisitos para acceder a una vivienda del Infonavit. El programa busca facilitar la compra de una casa a trabajadores con ingresos bajos, incluidos jóvenes que apenas comienzan su trayectoria laboral.

Durante la mañanera de este jueves 22 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción de los requisitos para acceder a un crédito de vivienda y presentó cifras sobre las personas beneficiadas por el programa.

De acuerdo con los datos expuestos, el gobierno ha asignado más de 89 mil viviendas. Del total, el 64% corresponde a mujeres y el 36%, a hombres. Además, el 55% de las personas beneficiarias tiene entre 18 y 39 años, lo que refleja la participación de jóvenes en el acceso a una casa.

“Si la persona tiene seis meses trabajando en su actual empleo; gana menos de 2.9 salarios mínimos o 2.9 salarios mínimos o menos; y que no tenga otra casa asignada, que no tenga otra vivienda asignada por el Infonavit o no tenga vivienda propia: de inmediato se le asigna el crédito y puede acceder a la vivienda en el momento en que tenga todos los servicios el conjunto. Es muy fácil”, dijo la presidenta.

“Antes había 26, 27, 30 trámites y puntos, tenías que tener 10 años trabajando en un lugar, ¿qué jóven va a tener 10 años trabajando en un lugar si tiene 20 años?, entonces al reducir los trámites y los requisitos, se puede acceder mucho más”, declaró la presidenta respecto al tema.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una vivienda del Infonavit?

Entre las condiciones señaladas para acceder a un crédito del Infonavit están:

Tener al menos seis meses en el empleo actual.

Percibir ingresos iguales o inferiores a 2.9 salarios mínimos.

No contar con una vivienda propia ni tener otra casa asignada por el Infonavit.

La reducción de requisitos busca ampliar las posibilidades de compra para personas que tradicionalmente enfrentan dificultades para conseguir un crédito hipotecario, especialmente quienes tienen ingresos limitados o poca antigüedad laboral.

La presidenta destacó como una de las ventajas del esquema la reducción de los requisitos para acceder a un crédito de vivienda.

¿Cómo puedes solicitar información?

Si trabajas formalmente y buscas comprar una casa, puedes acercarte a un Centro de Servicio Infonavit para revisar tu situación laboral, actualizar tus datos y conocer las opciones disponibles.

Es importante considerar que cumplir con estas condiciones no significa que la vivienda se entregue automáticamente. La posibilidad de obtener un crédito depende de la revisión de los requisitos y del procedimiento correspondiente.

Antes de iniciar el trámite, consulta directamente con el Infonavit las condiciones vigentes, la ubicación de las viviendas disponibles y los pasos para solicitar el financiamiento.

El programa plantea ampliar el acceso a la vivienda para trabajadores con menores ingresos, mujeres y jóvenes que buscan adquirir un patrimonio sin tener que cumplir con una larga antigüedad laboral.

¿No tienes Infonavit ni Fovissste? Así puedes solicitar una vivienda con Conavi

Si trabajas por tu cuenta, no cotizas en el IMSS ni en el ISSSTE o no tienes acceso a un crédito hipotecario, puedes revisar las opciones del programa Vivienda para el Bienestar a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Los requisitos generales incluyen:

Tener 18 años o más y, de acuerdo con los criterios de atención publicados, contar con dependientes económicos.

Comprobar ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos mensuales.

No tener una vivienda propia.

No haber recibido anteriormente un subsidio federal para vivienda.

No ser derechohabiente del Infonavit ni del Fovissste.

El programa da prioridad a grupos como mujeres jefas de familia, personas indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad.

¿Dónde se hace el trámite? La Conavi instala módulos de registro en los municipios donde desarrolla proyectos habitacionales. El registro es gratuito y personal, sin intermediarios.

Por ello, antes de reunir documentos o acudir a una oficina, consulta las convocatorias y fechas vigentes en el .

A diferencia del esquema del Infonavit, esta alternativa está dirigida a personas que no cuentan con acceso a un crédito de vivienda mediante esos fondos. Cumplir con los requisitos no garantiza recibir una casa: la selección depende de los criterios del programa y de la disponibilidad de viviendas.

“La vivienda no es solamente hoy un derecho para las familias mexicanas sino que además está ayudando mucho al desarrollo de la economía”, concluyó la presidenta Sheinbaum.