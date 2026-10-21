Daniel Giménez Cacho vuelve al teatro en CDMX para encarar la fragilidad masculina en Nocturno

El teatro puede ser ese espacio donde aflora aquello que la sociedad oculta. Bajo esa premisa, Daniel Giménez Cacho vuelve al escenario con Nocturno, un monólogo producido por Alejandro Gou y Guillermo Wiechers. La obra, escrita por el dramaturgo estadounidense Adam Rapp —reconocido por sus nominaciones al Premio Pulitzer y al Premio Tony— y dirigida por Francisco Franco Alba, llega por primera vez a carteleras nacionales.

El relato sigue a un hombre cuya existencia se fractura tras provocar una muerte accidental en su juventud. Forzado a romper con su pasado, el protagonista emprende un viaje interior en el que las letras y la música clásica funcionan como el único camino hacia la reconstrucción personal. Francisco Franco Alba dirige la puesta en escena tras encabezar producciones elogiadas como El curioso incidente del perro a medianoche, Network y Privacidad.

¿Cómo se preparó Daniel Giménez Cacho?

Para Giménez Cacho, encarar este relato no requirió edificar un personaje distante, sino explorar sus propias vivencias. El proceso se convirtió en un ejercicio introspectivo: “Más que la construcción de un personaje con tal o cual característica, es volverlo personal, llenarlo de mi historia y de mis referencias concretas”, explica el actor en entrevista con Chilango.

Este viaje individual coincidió con un cuestionamiento del propio intérprete sobre el mandato de dureza atribuido históricamente a los hombres. El texto se convirtió en la vía ideal para desarmar esa herencia y explorar la fragilidad sin reservas.

El montaje suma al entorno del monólogo. Foto: Gou Producciones

“Me hizo crisis una idea masculina heredada de ser hombre como no vulnerable, que no muestra sus sentimientos. Y precisamente me cae este texto que es un hombre al que le ocurre una tragedia y es justamente mostrar la herida, hablar de ella y narrarla”, agrega.

Por eso, la obra es una mirada a la tragedia lejos del melodrama o la victimización:

“Pienso que es un fenómeno humano que cuando muestras heridas se genera una empatía inmediata. Una cosa es mostrar heridas de una manera auténtica, honesta y directa; y otra es victimizarse. Aquí el mostrarlas tiene la función curativa. El narrar ya es un proceso de curación”, señala el actor.

La magia del teatro

A diferencia de las grandes producciones comerciales, Nocturno apuesta por reducir la distancia entre el espectador y el escenario. La escenografía, creada por Aurelio Palomino, consiste en una plataforma inclinada donde el intérprete sostiene, durante 110 minutos, una carga emocional. Cabe destacar que Giménez Cacho actuó en el monólogo Sexo, drogas y rock and roll en 2004; en esta ocasión, se enfrenta completamente en solitario al escenario para dar voz al diálogo interno de su personaje.

El montaje encuentra su inspiración central en Nocturno, Op.54: No.4, una pieza de piano del compositor noruego Edvard Grieg que acompaña el viaje introspectivo del protagonista hacia su propia redención. Ante la tendencia a lo digital, el actor confía en el valor del encuentro escénico, especialmente para el público joven, como una experiencia de comunión real e intercambio de energía viva.

Más allá del duelo individual, la propuesta busca tender un puente con la audiencia para reflexionar sobre cómo se vive con heridas emocionales.

“Me gustaría enseñar a un hombre en su vulnerabilidad y que eso toque el corazón de las personas. Todos padecemos dolores y tragedias; ver a alguien transitar ese proceso es algo socialmente útil”, concluye Giménez Cacho sobre el impacto que espera lograr desde las tablas.

La puesta en escena se presentará en el Centro Cultural Teatro 2, Cuauhtémoc 19, Roma Norte, hasta diciembre 2026, los boletos los puedes encontrar en Ticketmaster y los precios van de $1,078 a $2,480.

¿Cómo llegar al Centro Cultural Teatro 2?

Metro: La opción más directa es bajar en la estación Cuauhtémoc (Línea 1, rosa). Al salir, el teatro se encuentra a unos cuantos pasos sobre la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con Puebla.

La opción más directa es bajar en la estación (Línea 1, rosa). Al salir, el teatro se encuentra a unos cuantos pasos sobre la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con Puebla. Metrobús: Puedes utilizar la Línea 3 del Metrobús y descender en la estación Jardín Pushkin. Desde ahí, solo camina hacia el norte un par de calles sobre Av. Cuauhtémoc en dirección a la colonia Roma Norte.

Puedes utilizar la Línea 3 del Metrobús y descender en la estación Jardín Pushkin. Desde ahí, solo camina hacia el norte un par de calles sobre Av. Cuauhtémoc en dirección a la colonia Roma Norte. Automóvil: El recinto cuenta con estacionamiento ubicado sobre la calle Puebla, te recomendamos llegar con al menos una hora de anticipación por la carga vehicular en la zona.

Con una propuesta arriesgada e íntima, Nocturno se consolida como una cita imperdible en la cartelera teatral de la CDMX. Es una oportunidad única para presenciar el regreso de Daniel Giménez Cacho al formato unipersonal y sumergirse en una experiencia catártica que recuerda el verdadero valor del arte en vivo.