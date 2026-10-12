¿Dónde comprar cempasúchil en CDMX? Hay venta en Reforma y otros mercados desde $15

¡La CDMX se pinta de naranja! El color y el aroma del cempasúchil anuncian que el Día de Muertos está cada vez más cerca y que llegó el momento de preparar nuestras ofrendas.

Si estás buscando dónde comprar cempasúchil en CDMX, este 2026 encontrarás flores cultivadas por productores locales en mercados de Xochimilco, Tláhuac y otras alcaldías. También habrá puntos de venta en Paseo de la Reforma, por si prefieres conseguir tus flores sin alejarte del centro de la ciudad.

Podrás encontrar macetas de cempasúchil que se ofrecen desde 15 pesos.

En Chilango te contamos dónde conseguirlas, cuánto cuestan y por qué elegir flores cultivadas en la capital también ayuda a mantener viva una de nuestras tradiciones más queridas.

Foto: Gobierno de CDMX

¿Dónde comprar cempasúchil en CDMX para Día de Muertos 2026?

Una buena opción para comprar cempasúchil es visitar los mercados de plantas y flores de la ciudad, donde podrás encontrar distintas variedades y presentaciones para decorar tu casa o montar tu ofrenda.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la venta de cempasúchil se realiza en las 16 alcaldías de la CDMX, además de puntos especiales como el Paseo de las Flores, en la Glorieta del Ahuehuete.

Entre los mercados y puntos de venta que puedes visitar en zonas como Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y Milpa Alta se encuentran:

Mercado de Plantas Madreselva

Palacio de la Flor

Mercado de Plantas Campo 7

Mercado de Plantas y Flores de Cuemanco

Mercado de Plantas Cuemanquito

Acuexcomatl

En estos espacios podrás conocer la oferta de productores locales y elegir las flores que mejor se adapten a tu ofrenda.

La Sedema también compartió un mapa de puntos de venta de cempasúchil en CDMX para 2026, con el que puedes consultar las ubicaciones y planear tu visita:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=19.209088664104417%2C-98.96992795&z=18&mid=1IJXbrU_aLx8ka3fsUr_JQN-_vE69x9c

¿Cuánto cuesta el cempasúchil en CDMX este 2026?

¡Hay opciones para distintos presupuestos! De acuerdo con la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, las macetas de cempasúchil se venden entre 15 y 30 pesos en mercados de Xochimilco.

El precio puede variar según el tamaño, la presentación y el punto de venta.

Esta temporada encontrarás variedades como Marvel y Clemolito, además de flor de corte.

Si quieres decorar un balcón, patio o entrada, las macetas son una buena opción. En cambio, la flor de corte puede servirte para elaborar arreglos, adornar altares o crear caminos de pétalos.

Venta de cempasúchil en Paseo de la Reforma

¿No tienes oportunidad de ir hasta Xochimilco? ¡No te preocupes! También podrás comprar cempasúchil en una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad.

Del 16 de octubre al 2 de noviembre de 2026, se contempla la venta de flores en Paseo de la Reforma, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Además, del 18 de octubre al 2 de noviembre se realiza el Festival de las Flores de Cempasúchil, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.

Esta feria reúne a 140 floricultores y productores agroecológicos de las alcaldías Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

Así que, además de llevarte flores para tu ofrenda, podrás comprar directamente a quienes las cultivan y conocer un poquito más de la riqueza agrícola de la capital.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

CDMX rompe récord con casi 10 millones de plantas

Detrás de cada flor hay mucho trabajo y familias que mantienen viva una tradición.

Este año, la Ciudad de México alcanzó una producción récord de casi 10 millones de plantas de cempasúchil, una cifra 53.8% superior a la registrada en 2025, cuando se cultivaron aproximadamente 6.5 millones.

El crecimiento es todavía más significativo si se compara con 2019, cuando la producción apenas superaba el millón de plantas.

Este logro fue posible gracias al trabajo de 597 productoras y productores de cempasúchil, quienes mantienen viva esta tradición y contribuyen a la conservación de las zonas agrícolas de la capital.

Desde San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó el aumento de la producción.

“Este año batimos récord con una producción de más del 50 por ciento de incremento respecto al año pasado: pasamos de 6.5 a 10 millones de plantas de cempasúchil”, señaló.

Para impulsar el cultivo de esta flor, el Gobierno de la CDMX destinó más de 8 millones de pesos en apoyos directos a productores, que incluyen asistencia técnica, macetas, composta, semillas y trabajos de mejoramiento de las zonas de cultivo.

Además, las autoridades invitaron a buscar el Sello Verde, un distintivo que permite identificar productos cultivados de manera sustentable en el suelo de conservación de la capital.

FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO

¿Qué significa en las ofrendas de Día de Muertos?

El cempasúchil es uno de los símbolos más reconocibles del Día de Muertos. Su intenso color naranja y su aroma forman parte de una tradición que ha pasado de generación en generación.

De acuerdo con la creencia popular, sus pétalos ayudan a marcar el camino para que las almas de nuestros seres queridos encuentren el altar preparado en su memoria.

Pero esta flor también representa el trabajo de cientos de familias que mantienen vivas las chinampas y las tierras agrícolas de Xochimilco y Tláhuac.

Estos espacios son fundamentales para conservar la biodiversidad, favorecer la recarga de los mantos acuíferos y regular la temperatura de la ciudad.