¡Se acerca el Desfile de Alebrijes 2026 en CDMX! Checa esta guía con fecha, horario, ruta, fotos y más contenido

¡Criaturas fantásticas y coloridas tomarán las calles de la CDMX! El Desfile de Alebrijes 2026 está por llegar y es una cita imperdible para chilangos y turistas.

Desde 2007, el Museo de Arte Popular (MAP) realiza este evento, en el que alebrijes monumentales recorren algunas de las avenidas más emblemáticas de la ciudad.

Además, por segundo año consecutivo, la plataforma Bloomberg Connects presentará la guía oficial del desfile, con imágenes, comentarios y audios de los artistas y expertos que participan en esta gran fiesta del arte popular mexicano.

Si eres fan de estos monstruos coloridos o buscas qué hacer en la Ciudad de México, ve apartando la fecha.

Y si no puedes asistir al recorrido, no te preocupes: tendrás varias semanas para admirar estas increíbles creaciones sobre Paseo de la Reforma.

En Chilango te contamos cuándo será el Desfile de Alebrijes 2026, a qué hora comienza, por dónde pasará y cómo explorar el contenido exclusivo del evento en Bloomberg Connects.

¿Cuándo y a qué hora es el Desfile de Alebrijes 2026 en CDMX?

La edición número 18 del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, organizada por el Museo de Arte Popular (MAP), se realizará el sábado 17 de octubre, a las 12:00 horas.

Este evento se ha convertido en una de las tradiciones culturales más coloridas de la capital, justo antes del Día de Muertos. El recorrido celebra la creatividad de los artesanos mexicanos y promueve la preservación del arte popular.

Cada alebrije es una explosión de imaginación, con formas sorprendentes y combinaciones de animales que parecen salidas de un sueño.

¿Cuál será la ruta del Desfile de Alebrijes 2026?

Los alebrijes monumentales partirán del Zócalo capitalino y recorrerán algunas de las avenidas más importantes del Centro Histórico hasta llegar a Paseo de la Reforma.

La ruta será la siguiente:

Zócalo de CDMX: punto de partida

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma: rumbo a la Columna de la Independencia

Si quieres disfrutar el desfile, puedes buscar un lugar a lo largo del recorrido para admirar las figuras monumentales.

¿Hasta cuándo estarán los alebrijes monumentales en Paseo de la Reforma?

Si no alcanzas a ver el desfile, ¡no te preocupes! Estas hermosas criaturas fantásticas se quedarán una buena temporada en las calles de CDMX.

De acuerdo con el Museo de Arte Popular, los alebrijes monumentales estarán en exhibición del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Podrás encontrarlos sobre Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre la glorieta de la Columna de la Independencia y la Estela de Luz.

¿Qué son los alebrijes y cuál es su origen?

¡Son monstruos… pero de los bonitos! Los alebrijes son criaturas fantásticas que combinan características de distintos animales: pueden tener alas, cuernos, garras, colas y prácticamente cualquier forma que permita la imaginación.

Se trata de una tradición cultural de la CDMX que nació de los diseños y las ideas conjuntas del artista plástico José Gómez Rosas, conocido como el Hotentote, y del maestro artesano Pedro Linares, a finales de los años 30 del siglo XX, en el barrio de La Merced.

Las primeras figuras se elaboraban mediante la técnica de cartonería, al igual que los tradicionales Judas.

Walther Boelsterly Urrutia, director general del Museo de Arte Popular, platica acerca del origen de estos seres fantásticos.

“La historia de los alebrijes está relacionada con varias leyendas, por un lado está la de don Pedro Linares, que estando enfermo, tuvo una serie de alucinaciones y había una voz que le decía, ‘alebrijes, alebrijes’. Entonces, a partir de esos sueños y de esas alucinaciones, generó los alebrijes”, cuenta de viva voz Walther Boelsterly, director del Museo de Arte Popular, cuyo testimonio se puede escuchar en la plataforma Bloomberg Connects.

Conoce las historias detrás de los alebrijes en la guía oficial de Bloomberg Connects

¿Alguna vez te has preguntado quién creó estos monstruos fantásticos o cómo nació el desfile? Estas y otras historias las puedes conocer a través de la guía oficial del Desfile de Alebrijes en Bloomberg Connects.

La plataforma digital gratuita reúne imágenes, comentarios y audios de artistas, especialistas, organizadores y participantes que comparten sus experiencias en esta celebración del arte popular mexicano.

Walther Boelsterly Urrutia, director general del Museo de Arte Popular, explica las historias y leyendas detrás de estas criaturas fantásticas. Por su parte, Luis Armando Haza Remus, exdirector de Operaciones del MAP, recuerda cómo surgió el desfile en 2007.

Además, María Angélica Estrada Barragán, encargada del proyecto La Noche de los Alebrijes, comparte los aprendizajes que le han dejado 17 años de experiencia.

¿Y qué hay de quienes participan en el concurso? Mariana Jaramillo, una de las nuevas participantes de esta edición, comparte sus expectativas, mientras que Irving Mondragón recuerda la emoción de enterarse de que su colectivo había ganado el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales en 2013 y 2015.

La guía también da voz a Mauricio Mercado Garcés, artesano con discapacidad que habla sobre los obstáculos que ha enfrentado para crear sus obras y cómo ha logrado superarlos.

¿Qué es Bloomberg Connects?

Se trata de una plataforma creada por Bloomberg Philanthropies que ofrece acceso gratuito a guías digitales de más de 1,500 instituciones culturales en la Ciudad de México y alrededor del mundo.

Sus contenidos incluyen audios, videos, imágenes y textos descriptivos elaborados por las propias instituciones culturales. Además, están disponibles en más de 50 idiomas, sin anuncios ni necesidad de registro.

¿Dónde conocer más sobre los alebrijes en CDMX? Visita el Museo de Arte Popular

Para saber más de estas criaturas fantásticas, visita el Museo de Arte Popular, un espacio dedicado a preservar y difundir la riqueza artesanal de México.

Entre sus propuestas se encuentra la exposición Arte Popular y lo Fantástico, que explora figuras sobrenaturales y seres de la imaginación, como alebrijes, nahuales, demonios y sirenas.

Además, puedes explorar la guía digital del Museo de Arte Popular en Bloomberg Connects:

https://links.bloombergconnects.org/6Ggw/0c9t6a25

https://links.bloombergconnects.org/6Ggw/dcr0iwia

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON BLOOMBERG CONNECTS