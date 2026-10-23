Coedición de la UNAM aborda la importancia de las mujeres en el Popol Vuh

Por: Cultura UNAM

Una anciana que conoce los secretos del maíz, una joven que escapa de una sentencia de muerte y unas mujeres cuya llegada marca el origen de nuevas generaciones. ¿Qué lugar ocupan las mujeres en la creación del mundo maya-quiché?

Una nueva coedición entre la Universitat de València y Libros UNAM de este relato ancestral, titulada Popol Vuh, las mujeres del amanecer, invita a descubrir a Ixmucané, Ixquic y otras figuras femeninas cuyas acciones resultan indispensables para la historia.

¿Qué papel tuvieron las mujeres en el Popol Vuh?

En el Popol Vuh, el relato maya-quiché sobre la creación del mundo y el origen de sus pueblos, las mujeres participan en acontecimientos decisivos, aunque sus historias no siempre reciben la misma atención que las hazañas de los héroes.

Para entender el por qué, el libro de los investigadores Cristina Vidal Lorenzo y Miguel Rivera Dorado, propone volver a esta narración y detenerse en esos personajes y explorar cómo intervienen en la creación, la transmisión del conocimiento y la continuidad de la vida.

Foto: Cultura UNAM

Así explora el Popol Vuh a sus personajes femeninos

Una de ellas es Ixmucané, anciana adivina cuya sabiduría participa en la preparación del maíz con el que serán formados los primeros seres humanos.

Otra es Ixquic, joven procedente de Xibalbá, el inframundo maya-quiché, que desafía la autoridad de su padre y escapa del sacrificio. Su historia conduce al nacimiento de Ixbalanqué y Hunahpú (también llamados Yax Balam y Jun Ajaw), los gemelos que se enfrentarán a los señores del inframundo.

Pero sus experiencias son apenas el comienzo, a lo largo del relato aparecen otras mujeres cuyos destinos se relacionan con la formación de las familias, la continuidad de los linajes y los enfrentamientos entre distintas divinidades. Sus historias permiten observar que no todas poseen la misma capacidad de decisión y que, en esta narración, la importancia de las mujeres convive con las jerarquías que condicionan sus vidas.

El Popol Vuh más allá de sus héroes

¿Qué cambia cuando miramos al Popol Vuh desde esta perspectiva? Además de recuperar personajes que pueden pasar inadvertidos en una lectura centrada en los héroes masculinos, el libro invita a explorar las distintas formas en que las mujeres participan en el orden del mundo y en la memoria de su pueblo.

La edición recupera la traducción de Adrián Recinos de 1947, revisada desde criterios filológicos y semánticos. Incluye un estudio preliminar sobre la historia del manuscrito, su estructura y sus personajes, así como notas explicativas y seis ilustraciones originales de Érika Meijide Jansen, creadas especialmente para el volumen. Las imágenes dialogan con episodios del relato y con referencias de la iconografía maya relacionadas con el maíz, la fertilidad, el agua y la conexión entre el mundo terrestre y Xibalbá.

¿Dónde comprar Popol Vuh. Las mujeres del amanecer?

Coeditado por la Universitat de València y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Popol Vuh. Las mujeres del amanecer, ofrece una oportunidad para regresar a una de las narraciones fundamentales de la tradición maya-quiché y descubrir otros caminos para acercarse a sus personajes, sus símbolos y su manera de explicar el origen de la vida.

El libro está disponible en la red de librerías de Libros UNAM y en la tienda en línea www.libros.unam.mx