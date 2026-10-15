Día de Muertos atraerá a 1.69 millones de turistas a México; CDMX, destino favorito de la temporada

Las celebraciones por el Día de Muertos atraerán a 1.69 millones de turistas a México en 2026, un 1.2% más que el año pasado. Del total, 26% serán extranjeros, informó la secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez.

Michoacán, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí y la Ciudad de México destacan entre los destinos más representativos para estas fechas.

En la capital habrá actividades como el Desfile de Día de Muertos, la exhibición de alebrijes y la Ofrenda Monumental del Zócalo, además de eventos artísticos y culturales en museos, bibliotecas y panteones que llenarán la ciudad de color, sabor y tradición. Esta oferta ha convertido al centro del país en una de las regiones favoritas para visitar durante la temporada.

Estas celebraciones representan una de las temporadas más importantes para el turismo nacional, tanto por la llegada de visitantes como por la oferta cultural relacionada con las tradiciones mexicanas, señaló Rodríguez.

“Viene una de las temporadas más bonitas de México, donde esperamos a más de 2 millones y medio de visitantes, más de uno y medio de turistas, que es el Día de Muertos, una marca que ha sido ya de manera internacional muy reconocida y que hoy se vive de norte a sur”, dijo la secretaria de Turismo, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO

Récord en turismo

La actividad turística también se refleja en las cifras de los primeros ocho meses de 2026. De enero a agosto, México recibió 67.7 millones de turistas internacionales y 32.7 millones de turistas nacionales, con una derrama económica de 24 mil 152 millones de dólares.

“Es muy buena, la verdad. 67.7 millones de viajeros internacionales, 67.7, 6.3 por ciento más. Turistas internacionales, 32.7 millones, 3.9 por ciento más. Y 24 mil 152 millones de dólares de enero a agosto de derrama económica por el turismo. Récord en turismo”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el mismo periodo llegaron 8.2 millones de cruceristas, quienes generaron un gasto de 716 millones de dólares. Además, los aeropuertos del país registraron 128.3 millones de pasajeros, con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la cabeza por afluencia.

En cuanto al transporte ferroviario, el Tren Maya trasladó a 65 mil 37 pasajeros extranjeros entre enero y agosto, de acuerdo con los datos presentados por la secretaria de Turismo.

Los museos del país recibieron 7.55 millones de visitantes durante los primeros ocho meses del año, mientras que las zonas arqueológicas registraron 6.20 millones.