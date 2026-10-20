Nuevo modelo de justicia cívica en CDMX: proponen reparación del daño en robos de hasta $5,800

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó su propuesta para construir un nuevo modelo de justicia cívica en CDMX que contemple mecanismos alternativos de solución de conflictos sin necesidad de llegar a la vía judicial.

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que la iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica que presentó al Congreso el pasado 14 de septiembre contempla resolver caos de robos de bajo valor con reparación del daño o trabajo a favor de la comunidad.

Asimismo, la propuesta contempla la inclusión de juicios orales con audiencias públicas en los juzgados cívicos y la creación de Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios.

“Se trata de proponer una transformación profunda de la justicia cívica, de cambiar y mejorar el modelo de justicia cívica y no esperar a que los conflictos lleguen al juzgado”, aseguró la mandataria.

Al respecto, añadió que el nuevo modelo de justicia cívica “pone énfasis en la solución y en la reparación. Dejamos atrás una visión centrada exclusivamente en multas, arrestos y sanciones. Impulsamos un modelo preventivo y restaurativo que atienda la causa de los conflictos, promueva el diálogo y evite la repetición”.

La paz no es solo ausencia de violencia, es la presencia de diálogo, justicia, confianza y comunidad. En la #CapitalDeLaTransformaicón queremos pasar de una justicia que solo sanciona, a una que previene, repara y transforma; desde el @GobCDMX impulsamos esta nueva iniciativa para que cada conflicto resuelto sea una violencia evitada y cada barrio se convierta en un verdadero territorio de paz. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 19, 2026

Robos de hasta $,800 podrían resolverse con reparación del daño

Sobre el tema, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que iniciativa contempla atender por la vía cívica ciertos daños a bienes muebles e inmuebles cuyo valor no exceda las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), equivalentes a alrededor de 5 mil 800 pesos.

En duchos casos, los casos se podrían procesar por la vía cívica, a través de la reparación del daño o el trabajo comunitario, sin necesidad de llegar a la vía judicial, siempre y cuando no existan agravantes como el uso de la violencia física:

“Buscamos que algunos hechos ilícitos o delitos menores también se puedan resolver en los juzgados cívicos […]. Proponemos que determinadas conductas, como la sustracción de bienes de escaso valor o violencia verbal familiar puedan resolverse directamente en los juzgados cívicos […]. No se cierra la vía penal. Lo que se hace es modificar la Ley de Justicia Cívica para que también se pueda atender allí y de otra manera… Se abre una nueva vía para resolver este tipo de delitos por la vía cívica. El agraviado podrá utilizar el Ministerio Público o llevarlo por la vía cívica. Se garantiza la respuesta más rápida, la devolución de lo sustraído o la reparación del daño y medidas para evitar que estas conductas se repitan, y permite a las fiscalías concentrar sus esfuerzos en delitos más graves”, explicó la jefa de Gobierno.

Puntos clave del nuevo modelo de justicia cívica: juicios orales, Calpullis de paz y más

Por otro lado, Brugada detalló que su iniciativa también contempla la realización de audiencias públicas con juicios orales para que las personas involucradas en los conflictos tengan la oportunidad de presentar sus argumentos ante los jueces:

“Un juez resolverá en audiencia pública, de forma oral e imparcial. Buscamos una justicia más rápida, transparente y cercana a la gente. Impulsamos audiencias en que las personas puedan expresar directamente lo ocurrido, presentar sus argumentos y ser escuchadas por la autoridad”, aseguró.

Por otro lado, dujo que se crearán los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios que serán conocidos como Calpullis de Paz. Estos podrán ubicarse en Utopías, Pilares o centros comunitarios. Serán mecanismos de mediación, conciliación y justicia restaurativa a través del diálogo y con acompañamiento especializado.

Otras acciones que contempla el nuevo modelo de justicia cívica de CDMX son:

Agentes que realizarán tamizajes y evaluaciones para identificar factores emocionales, sociales y de riesgos relacionados con los conflictos (como adicciones o situaciones que requieren atención especializada) para canalizar a las personas a servicios psicológicos, sociales, educativos, laborales o terapéuticos.

Despresurizar los juzgados mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, como reparación material, económica, simbólica, compromisos de no repetición y acciones en beneficio de la comunidad.

Creación de un modelo de justicia cívica itinerante para llevar los servicios a las colonias donde están los problemas.

Presupuesto para fortalecer los espacios físicos de los juzgados cívicos.

Finalmente, Brugada explicó que “una nueva justicia cívica podrá intervenir de tres maneras. Primero, mediante la detección anticipada de riesgos y directamente en las comunidades. Segundo, a través de reportes cidadadnos al 911. Ycuando se comente una presunta infracción cívica, mediante la intervención judicial”.