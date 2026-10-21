Estas son los estrenos imperdibles que llegan al cine en octubre

Octubre llega con una cartelera bastante variada: Alejandro G. Iñárritu regresa con Tom Cruise al frente de Digger, Anne Hathaway y Dakota Johnson llevan Verity de Colleen Hoover a la pantalla grande y Paweł Pawlikowski vuelve a retratar un drama histórico con Tierra de mi padre. A eso se suman thrillers, terror, fantasía y hasta algunos estrenos musicales. Si todavía no sabes qué ver en el cine este mes, aquí van las películas que vale la pena tener en el radar:

Digger

El octavo largometraje de Alejandro G. Iñárritu llega como uno de los estrenos más esperados de octubre, tanto por su premisa como por el talento reunido frente y detrás de cámaras. Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero cuya empresa está detrás de un desastre ecológico de dimensiones catastróficas. Cuando las consecuencias empiezan a salirse de control, la ironía es inevitable: el mismo hombre que ayudó a provocar la crisis podría ser también el único capaz de detenerla.

Con esta historia, que llega a salas de cine el 2 de octubre, Iñárritu pone sobre la mesa temas como el poder económico, la crisis ambiental y esa paradoja en la que quienes provocan un problema también buscan convertirse en sus salvadores.

Además de una gran trama, el reparto tampoco pasa desapercibido: Cruise comparte pantalla con Sandra Hüller (Anatomía de una caída, 2023), Jesse Plemons (Bugonia, 2025), Riz Ahmed (Hamlet, 2025) y Sophie Wilde (Babygirl: Deseo prohibido, 2024). Destrás de cámaras, Iñárritu vuelve a trabajar con Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris, sus colaboradores en Birdman (2014). Al guión se suma la escritora mexicana Sabina Berman, mientras Emmanuel “El Chivo” Lubezki se encarga de la fotografía.

Verity

Si It Ends With Us puso a Colleen Hoover en el radar cinematográfico, Verity explora una cara mucho más oscura de la autora. La cinta llega a salas de cine el 1 de octubre y tiene a Dakota Johnson interpretando a una escritora con problemas económicos que recibe el encargo de terminar la obra de Verity Crawford, una exitosa novelista interpretada por Anne Hathaway que ya no puede continuar escribiendo.

Para hacerlo, se instala en casa de la autora y comienza a revisar sus archivos. Ahí descubre un manuscrito que contiene confesiones inquietantes sobre la familia de Verity y que empieza a cambiar por completo la manera en que percibe a quienes la rodean. Josh Hartnett (Sicarios en el aire, 2025) completa el reparto principal de un thriller psicológico construido alrededor de secretos familiares, manipulación y misterio.

Tierra de mi padre

Después de Ida (2013) y Guerra Fría (2018), Paweł Pawlikowski vuelve a la Europa del siglo XX con un drama situado en 1949, cuando Alemania todavía carga con las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y comienza a quedar dividida por la Guerra Fría.

Tierra de mi padre sigue al escritor y Premio Nobel Thomas Mann, interpretado por Hanns Zischler (Munich, 2005), y a su hija Erika, encarnada por Sandra Hüller (Zona de interés, 2023). Tras 16 años de exilio en Estados Unidos, padre e hija emprenden un viaje en automóvil desde Fráncfort, bajo control estadounidense, hasta Weimar, en la zona soviética.

El recorrido sirve para mirar una Alemania devastada, pero también para enfrentar las fracturas de su propia familia. El regreso obliga a Mann a reencontrarse con una patria que ya no es la misma y con preguntas sobre identidad, culpa, memoria y pertenencia.

La cinta llegará a la pantalla grande el 22 de octubre. El reparto también incluye a August Diehl (Bastardos sin gloria, 2009), Devid Striesow (Roxy, 2022) y Anna Madeley (Todas las criaturas grandes y pequeñas, 2020). Pawlikowski escribió la cinta junto con Henk Handloegten y vuelve a trabajar con el cinefotógrafo Łukasz Żal.

Con propuestas muy distintas entre sí, octubre demuestra que el suspenso no necesita seguir una sola fórmula: puede aparecer en una crisis ambiental, en los secretos de una familia o en las heridas que deja la historia. ¿Cuál se te antoja ver primero?