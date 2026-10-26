Catrinas gigantes y túneles de cempasúchil en Reforma: ¿hasta cuándo estará el paseo iluminado?

Esta exposición transforma una de las avenidas más famosas de la CDMX en un recorrido nocturno con esculturas gigantes y túneles luminosos inspirados en las tradiciones mexicanas.

A partir del viernes 23 de octubre, podrás caminar entre más de 10 esculturas iluminadas de catrinas, calaveras y xoloitzcuintles, personajes que evocan el imaginario del Día de Muertos. Lo mejor es que se trata de una actividad al aire libre y con entrada libres, ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

¿Qué encontrarás en el paseo iluminado de Reforma?

La exposición El Camino apuesta por el arte lumínico monumental para celebrar el Día de Muertos en CDMX. Durante el recorrido encontrarás túneles decorados con flores de cempasúchil iluminadas y esculturas de gran formato que cobran vida al caer la noche.

Las catrinas y calaveras forman parte de la iconografía de esta temporada, mientras que los xoloitzcuintles recuerdan la tradición que relaciona a estos perros con el camino de las almas hacia el Mictlán.

El montaje ofrece una oportunidad para disfrutar del arte en el espacio público, pasear por Reforma y tomar fotografías entre luces y figuras alusivas a una de las celebraciones más representativas de México.

Foto: Cuartoscuro (Rogelio Morales Ponce)

¿Cuándo y dónde ver El Camino en CDMX?

Si deseas asistir a este espectáculo luminoso de Día de Muertos, aquí te compartimos la información clave para planificar tu recorrido:

El alumbrado alusivo al Día de Muertos estará disponible del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026. El horario de visita es de 19:00 a 23:00 horas, a lo largo de Paseo de la Reforma, abarcando el tramo desde el Ángel de la Independencia hasta la entrada a Chapultepec.

Foto: Cuartsocuro (Rogelio Morales Ponce)

Un plan para disfrutar el Día de Muertos en CDMX

El paseo iluminado El Camino se suma a los planes de Día de Muertos en la Ciudad de México con una propuesta que combina arte, luz y símbolos de la cultura mexicana. Puedes visitarlo por la noche y aprovechar para caminar por Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la capital.

Recuerda que la exposición estará disponible hasta el 8 de noviembre de 2026, así que organiza tu recorrido y disfruta de las esculturas iluminadas antes de que termine esta experiencia nocturna.