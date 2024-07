Inauguran nueva NUBE para atender salud mental en la Benito Juárez

Este Núcleo beneficiará a más de 500 personas en su primer año, con tratamientos gratuitos en problemas de adicciones, ansiedad, depresión, ideación suicida y otros padecimientos

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México inauguró la sexta sede del programa Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional (NUBE), para brindar atención gratuita en salud mental y adicciones desde un enfoque comunitario a 500 personas en un año.

Dichas instalaciones se localizan en Avenida Río Mixcoac 342, colonia Acacias, alcaldía Benito Juárez, y brinda atención de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas.

“El tratamiento oportuno y gratuito es esencial en problemas como adicciones, ansiedad, depresión, ideación suicida y otros padecimientos. En NUBE, como en todos nuestros servicios, se trabaja para buscar no juzgar, no criminalizar y no estigmatizar a nadie. Las personas que acuden al NUBE encuentran un ambiente seguro donde pueden comenzar su recuperación con el apoyo y empatía de personal de salud sensible a su condición”, dijo la titular de Salud, Oliva López Arellano.

Asimismo detallo que detalló que este Núcleo se beneficiará a más de 500 personas en su primer año, mientras que el proyecto NUBE, a través de todas sus sedes, atenderá a más de 3 mil familias.

La operación de los Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional inició en febrero de 2024, con servicios de atención psicológica gratuita a personas consumidoras de sustancias psicoactivas o que presentan padecimientos de salud mental, así como a las familias de las y los usuarios. Además, se organizan actividades culturales dirigidas a la comunidad, con el objetivo de fortalecer el entorno psicosocial de la población afectada.

Además de las sedes actuales, se contempla la implementación de dos unidades más en otros puntos estratégicos de la Ciudad de México. Actualmente, se encuentran en funcionamiento el NUBE Centro Histórico, Clínica de Salud Mental NUBE-Tláhuac, NUBE Universidad de la Salud (UNISA), NUBE Reclusorio Norte y NUBE de la Universidad Autónoma de la Ciudad De México (UACM) Tezonco.