DIF Edomex busca familias que ofrezcan un hogar temporal a niñas, niños y adolescentes: cómo participar

¿Te imaginas abrir las puertas de tu casa y ofrecer un espacio seguro a una niña, niño o adolescente que necesita cuidados y cariño? El DIF Edomex cuenta con un programa que permite hacerlo de manera temporal, mientras las autoridades determinan cuál será su situación familiar definitiva.
Se trata del programa Familia de Acogida, una iniciativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edomex (DIFEM), que busca personas dispuestas a brindar un hogar temporal a menores de edad que actualmente viven en centros de asistencia social.
La convocatoria está dirigida a quienes quieran conocer el programa y participar en un proceso de evaluación y capacitación para convertirse en familia de acogida.
¿Qué es el programa Familia de Acogida del DIF Edomex?
El programa permite que niñas, niños y adolescentes bajo resguardo del DIFEM puedan vivir temporalmente con una familia que les ofrezca protección, cuidados y un ambiente afectivo.
La iniciativa está coordinada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) del DIFEM y está enfocada en niñas, niños y adolescentes mayores de ocho años y con discapacidad que se encuentran en centros de asistencia social.
El objetivo es que tengan la oportunidad de convivir en un entorno familiar mientras las autoridades competentes determinan una medida de protección definitiva.
Debes saber que ser familia de acogida no significa adoptar. El programa contempla una estancia temporal y no implica una adopción automática.
¿Quiénes pueden convertirse en familia de acogida?
Si te interesa participar, debes saber que no basta con ofrecer tu casa. Las personas interesadas tienen que pasar por un proceso de evaluación, formación y certificación a cargo de la PPNNA del DIFEM.
De acuerdo con las autoridades, tanto matrimonios como personas solteras pueden solicitar información y presentar la documentación correspondiente a su situación.
Antes de recibir a una niña, niño o adolescente, las personas participantes deben recibir asesoría jurídica y cumplir con los requisitos establecidos por el DIFEM.
🏡En la #FamiliaDIFEM impulsamos el programa Familia de Acogida, que brinda amor, cuidado y protección temporal a niñas, niños y adolescentes. ❤️✨ Dale play al video y descubre cómo puedes formar parte de esta hermosa labor. 👇🏼👨👩👧👦 #ElPoderDeServir https://t.co/mPOTKUBjR9— DIF Estado de México (@DIFEM_) October 20, 2026
¿Cómo registrarte para ofrecer un hogar temporal en Edomex?
El proceso para convertirse en familia de acogida contempla cinco etapas:
- Solicitud y cotejo: inicio del trámite y revisión de documentos.
- Taller de formación y valoraciones: capacitación y evaluaciones de las personas interesadas.
- Certificación e ingreso al registro: incorporación al padrón de familias de acogida, una vez aprobado el proceso.
- Asignación y primeras convivencias: acercamiento inicial con la niña, niño o adolescente.
- Integración en domicilio: comienzo de la estancia temporal en el hogar de acogida.
Durante este proceso, las familias son evaluadas, capacitadas y supervisadas para procurar un entorno seguro para las infancias y adolescencias.
¿Dónde pedir informes sobre el programa Familia de Acogida del DIF Edomex?
Si quieres conocer los requisitos específicos y saber cómo iniciar el trámite, puedes acudir directamente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIFEM.
Estos son los datos de contacto:
- Dirección: Andrés Quintana Roo Norte 1212, colonia Villa Hogar, Toluca, Estado de México.
- Teléfono: 722 227 4705.