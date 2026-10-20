Ofrenda Monumental del Zócalo 2026 busca romper el récord de la Catrina más alta del mundo

¡El Día de Muertos se vivirá a lo grande en la CDMX! Este 2026, el Zócalo capitalino se llenará de flores de cempasúchil, arte popular y tradición con una catrina monumental de 32 metros de altura que buscará convertirse en la más alta del mundo.

La impresionante figura será la protagonista de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo 2026, que rendirá homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la icónica Catrina.

Además de la gigantesca escultura de cartonería, habrá alrededor de 100 mil plantas de cempasúchil, ajolotes intervenidos por artistas y una iluminación especial que transformará el corazón de la ciudad.

En Chilango te contamos todos los detalles.

En 2025, el Gobierno capitalino colocó una catrina monumental en la glorieta del Ángel de la Independencia. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

Ofrenda Monumental del Zócalo busca Récord Guinness con una catrina gigante

La secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López Bayghen, anunció que la Ofrenda Monumental de este año tendrá una sorpresa especial: buscará romper el Récord Guinness de la Catrina más alta del mundo.

“La ofrenda de este año tenemos una sorpresa para el pueblo de la Ciudad de México, porque la Ofrenda Monumental va a intentar romper el Récord Guinness de la Catrina más alta del mundo”, dijo durante la conferencia de prensa en la que se presentó la programación de Día de Muertos 2026.

¡El color, la tradición y la memoria están listos para tomar las calles! Hoy en la conferencia matutina de @GobCDMX , la Secretaria de Cultura @anafrancismor nos compartió todos los detalles de las celebración de la Fiesta #DíaDeMuertos en la capital🕯️🌼 Preparémonos para vivir nuestras tradiciones como nunca: 🌺Ofrenda Monumental en el Zócalo 🐲Gran Desfile de Día de Muertos 💀Mega Procesión de Catrinas 6o 🎨Exposiciones, arte y actividades culturales en todo el país. Consulta la cartelera completa en los canales oficiales y preparate para vivir una fiesta viva. — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 20, 2026

Por su parte, el subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, explicó que el récord actual pertenece a Puerto Vallarta, donde hace dos años se levantó una Catrina de 28 metros.

“Ahora llegaremos a 32, de tal manera que tendremos el récord de la Catrina más alta del mundo”, afirmó.

La construcción de esta enorme figura representa un desafío. Sin embargo, las autoridades confían en que el resultado será un homenaje memorable al grabador mexicano José Guadalupe Posada.

“Estamos seguros de que será un gran homenaje, con una Catrina de 32 metros de altura, a José Guadalupe Posada”, señaló Gómez Concheiro.

Llevamos a cabo el anuncio de las celebraciones por la Fiesta de #DíaDeMuertos y compartimos que este año batimos el récord con la producción de 10 millones de Cempasúchil, ¡más del 50% de incremento comparada con el año pasado! https://t.co/c8TZs387Yx — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 20, 2026

¿Cómo será la catrina monumental del Zócalo de CDMX?

La catrina monumental ya está en proceso de construcción y será elaborada con cartonería, una de las expresiones más representativas del arte popular mexicano.

La secretaria de Cultura destacó que en su creación participan artistas del oriente de la Ciudad de México.

La figura estará inspirada en La Catrina de José Guadalupe Posada, un personaje que, más allá de su elegante vestimenta, también representa una crítica a las apariencias y las diferencias sociales.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las y los chilangos a conocer esta enorme obra.

“Invitamos a todos los capitalinos, para que se den una vuelta. Van a ver a una elegante Catrina de pálido rostro y sombrero aristocrático, que se burla de las apariencias; que se burla del clasismo y de quienes no se apegan a sus raíces, de quienes rechazan sus raíces. Esa Catrina se burla de ello”, dijo.

La mandataria también destacó que la capital buscará sumar un nuevo reconocimiento internacional con esta instalación.

“Vamos a someternos nuevamente a otro Récord Guinness. Creo que llevamos tres o cuatro este año. En medio del Mundial también hicimos varios. Y ahora, con esta gran Catrina en el corazón del país, en el Zócalo capitalino”, dijo.

En Vivo | Acompáñame al anuncio de los detalles sobre la venta de flores de Cempasúchil y las actividades para Día De Muertos. https://t.co/hPFCWxVGaP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 20, 2026

¡Un campo de cempasúchil! Así será la Ofrenda Monumental del Zócalo 2026

La catrina gigante no estará sola. La Ofrenda Monumental del Zócalo tendrá cuatro grandes elementos que llenarán de color y tradición la Plaza de la Constitución.

Uno de los más llamativos será un enorme campo de cempasúchil, integrado por alrededor de 100 mil plantas adquiridas a productores del Suelo de Conservación de la Ciudad de México.

Las flores formarán parte de un paisaje dedicado a recordar a quienes ya no están, mientras que el arte popular será otro de los protagonistas de la celebración.

Foto: Gobierno de CDMX

También se exhibirán figuras de ajolotes intervenidas por artistas y colectivos de cultura comunitaria de la capital.

Para completar la experiencia, los edificios que rodean el Zócalo lucirán una iluminación especial con motivos de catrinas, a cargo de la Secretaría de Obras.

“Es una manera mexicana de mirar a la muerte de frente y de celebrar a la vida. Eso es lo que tiene nuestro país, nuestras raíces y eso es lo que va a suceder en el Zócalo”, expresó Clara Brugada.

Foto: Gobierno de CDMX

¿Cuándo estará la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo 2026?

¡Aparta la fecha! La Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo 2026 se inaugurará el jueves 29 de octubre y permanecerá hasta el lunes 2 de noviembre.

Durante esos días, las y los visitantes podrán admirar la catrina gigante, recorrer la instalación floral y conocer las distintas expresiones artísticas que formarán parte de la celebración.