Reponen pozo de agua en la colonia Doctores

Inaugura Martí Batres pozo “Barranca del muerto”, en beneficio de 26 mil habitantes de la Cuauhtémoc

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, entregó el miércoles la reposición del pozo Barranca del Muerto, en la colonia Doctores, el cual beneficiará a casi 26 mil habitantes de la zona con 40 litros de agua potable por segundo. Ante vecinxs, el mandatario capitalino comentó que para llevar a cabo dicho pozo, cuya profundidad es de 350 metros, se destinaron 17 millones de pesos.

Explicó que estaba ubicado en Barranca del Muerto, en la alcaldía Álvaro Obregón; sin embargo, cerró porque dejó de ser funcional: “Los pozos cuando se reponen, se llevan el nombre, porque en la Conagua (Comisión Nacional del Agua) sólo podemos tener el mismo número de pozos en la ciudad, no podemos tener más”. El coordinador general del Sistema de Aguas de la CDMX, Rafael Carmona, aseguró que uno de los trabajos prioritarios de la presente administración es dotar a la capital con más servicios hidráulicos.

La reposición del pozo Barranca del Muerto se suma a las obras hidráulicas realizadas en coordinación con el Sacmex, como la reparación de pozos de los Sistemas Lerma y Chiconautla, ubicados en el Estado de México y que dotan de líquido a la capital; así como la reparación de 20 pozos en Iztapalapa y de otros que se encontraban cerrados, como el del Centro Urbano Miguel Alemán (CUPA), el cual abastece 40 litros de agua por segundo, la reposición de los pozos Pantaco 2 y 3, en Azcapotzalco, dos obras de rebombeo de agua potable en Coyoacán y Tlalpan, entre otras.

“Se limpió el pozo que tiene la Unidad Demet, donde viven varios miles de personas, en Miguel Hidalgo y hace frontera con Naucalpan, ahí recuperamos 10 litros por segundo. (…) Entre las más importantes obras de drenaje, dos sistemas de bombeo, de alto bombeo de aguas negras en Canal de Chalco, son dos obras, una de cinco grandes tornillos, otra de dos tornillos. También inauguramos hace poco las obras de Xicalhuacan, Xochimilco, porque no tenían drenaje, es más, no tenían drenaje las casas, no había drenaje general, no había donde conectarse. Entonces, se hizo todo el drenaje, 12 kilómetros de drenaje, una bomba de rebombeo de aguas negras para mandarlas a las plantas de tratamiento y luego las conexiones de las casas al nuevo drenaje: 400 pozos con sus coladeras, 12 kilómetros de drenaje, un colector, un sistema de bombeo”, precisó.

El Jefe de Gobierno desmintió nuevamente la llegada del llamado Día Cero en la ciudad, pues las obras de drenaje y agua potable, afirmó, han permitido recuperar 2 mil litros de agua por segundo y garantizar el abasto a las y los capitalinos.

“Hicimos un plan a finales del año pasado, que hubo un recorte del agua del Cutzamala, hicimos un plan para ir reponiendo y entonces nos fijamos la meta con el Sistema de Aguas de recuperar 2 mil litros de agua por segundo. (…) Déjenme decirles que, hace más o menos unas tres o cuatro semanas, el 21 de junio, completamos los 2 mil litros de agua por segundo que recuperamos aquí en la Ciudad de México, en el afluente general para la ciudad, un esfuerzo muy importante”, afirmó.

Al terminar la inauguración, se realizó un recorrido por las instalaciones de la PTAR Cerro de la Estrella que actualmente produce mil 800 litros de agua tratada, en beneficio de la zona chinampera de Xochimilco y Tláhuac.