UNAM tendrá un nuevo plantel en CDMX: ¿dónde estará?

La UNAM contará con nuevo plantel en CDMX, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante la presentación de su Segundo Informe ante el Congreso de CDMX. Asimismo, la mandataria adelantó que también se construirán otras tres universidades públicas y cinco planteles de bachillerato en la capital.

De acuerdo con la mandataria, será la primer vez en 50 años que la máxima casa de estudios estrene un nuevo campus en la capital.

“Anunciamos hoy una noticia extraordinaria para la juventud: en acuerdo con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por primera vez en más de 50 años construiremos un gran plantel”, comentó.

Foto: Gobierno de CDMX

¿Dónde estará el nuevo plantel de la UNAM en CDMX?

Aunque no anunció la ubicación exacta, la jefa de Gobierno detalló que el campus se ubicará “en el sur-oriente de la Ciudad de México”.

Asimismo, detalló que la construcción del plantel correrá a cargo del Gobierno capitalino, mientas que la máxima Casa de Estudios será la encargada de equiparlo y operarlo”.

Con este nuevo plantel de la UNAM en CDMX, se persigue el objetivo de “ampliar la matrícula a miles de jóvenes que hoy son excluidos”.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, realiza la presentación del 2º Informe de Gobierno desde el Congreso de la Ciudad de México. https://t.co/IAnr1QUcA9 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 14, 2026

CDMX construirá tres nuevas universidades públicas y cinco prepas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de tres nuevas universidades públicas y cinco preparatorias en distintas zonas de la CDMX, con el objetivo de acercar las oportunidades educativas a las comunidades.

La mandataria explicó que los planteles universitarios se ubicarán principalmente en la periferia de la ciudad, mientras que las preparatorias estarán en pueblos y barrios originarios.

“Construiremos además, tres universidades públicas en distintas partes de la ciudad, sobre todo en la periferia y cinco nuevas preparatorias en pueblos y barrios originarios”, anunció Brugada durante su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la CDMX.

Aunque no dio a conocer las ubicaciones exactas de los ocho planteles, la iniciativa busca que más jóvenes puedan continuar sus estudios sin tener que recorrer grandes distancias desde sus comunidades.

“Que ningún joven tenga que alejarse de su comunidad para alcanzar sus sueños”, expresó la jefa de Gobierno.