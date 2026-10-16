Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrá nueva sede en el ‘Partenón de Tlalpan’: carreras y qué habrá

La Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrá en una nueva sede en un lugar con historia de corrupción, ostentación y abuso de poder: la casa conocida como el Partenón de Tlalpan.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes 16 de octubre que el Gobierno de México destinará el inmueble, que perteneció a Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro Durazo, exjefe de la Policía del entonces Distrito Federal, a la educación pública.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el predio fue recuperado parcialmente a finales de los años 90, pero todavía tenía pendientes jurídicos que fueron atendidos mediante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Con ello, el conjunto conocido como Casa Tlalpan será aprovechado para ampliar la oferta educativa en el sur de la CDMX.

Pero ¿qué carreras habrá y cuándo comenzará a funcionar? En Chilango te contamos los detalles.

¿Dónde estará la nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos?

La nueva unidad académica se instalará en Casa Tlalpan, el inmueble conocido como el Partenón de Tlalpan, ubicado en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México.

El predio tiene una superficie de más de seis hectáreas y cuenta con distintos edificios y espacios que serán aprovechados para actividades educativas, culturales y deportivas.

De acuerdo con Alma Xóchitl Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la nueva unidad académica comenzará a desarrollarse durante 2026 y entrará plenamente en funcionamiento en 2027.

La rectora destacó que existe una alta demanda de educación superior en esta alcaldía. Actualmente, dijo, 5 mil 289 estudiantes que residen en Tlalpan deben trasladarse a otras unidades académicas de la universidad, ubicadas en alcaldías como Milpa Alta, Magdalena Contreras, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

Por ello, la apertura de esta sede busca acercar las oportunidades educativas a las y los jóvenes del sur de la capital.

¿Qué carreras tendrá la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlalpan?

La rectora informó que la nueva sede contempla inicialmente cinco licenciaturas:

Psicología

Derecho y Criminología

Administración y Comercio

Turismo

Economía

Además, la universidad analiza ampliar su oferta académica con otras carreras, entre ellas Ciencias Ambientales, debido a la ubicación del plantel en una zona boscosa.

Esta posibilidad también se relaciona con la propuesta de desarrollar un proyecto de bosque escuela, que permita aprovechar el entorno natural como parte de la formación académica.

Herrera Márquez explicó que la demanda para estudiar en la sede de Tlalpan ya es considerable. La convocatoria publicada del 3 al 7 de julio de 2026 registró 3 mil 67 personas interesadas en la nueva unidad académica.

Según la rectora, Tlalpan ocupa el tercer lugar entre las alcaldías con mayor demanda de estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, después de Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

¿Qué habrá en la nueva universidad?

Además de los salones y espacios académicos, el proyecto contempla aprovechar distintas instalaciones existentes dentro del predio.

Entre los espacios mencionados por la rectora se encuentran:

Áreas deportivas y gimnasio

Un foro al aire libre

Un jardín de lectura

Un auditorio

Espacios rodeados de áreas verdes

Una zona destinada a la nueva preparatoria

Uno de los elementos que destacó Herrera Márquez es el auditorio que utilizaba la Academia Mexicana de Ciencias y que ahora formará parte de las instalaciones de la universidad.

Asimismo, la ubicación del plantel permitirá desarrollar actividades vinculadas con el entorno natural y el proyecto de bosque escuela.

También habrá una preparatoria

El proyecto no estará dedicado únicamente a la educación superior.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el predio también albergará un plantel de bachillerato nacional, que contará con un espacio específico dentro del conjunto.

De esta manera, Casa Tlalpan reunirá dos niveles educativos: bachillerato y universidad.

Por ahora, las autoridades no detallaron la fecha de apertura de la preparatoria ni la cantidad de estudiantes que podrá recibir.

¿Cuál es la historia del Partenón de Tlalpan?

El inmueble donde se instalará la nueva universidad tiene un pasado ligado a uno de los personajes más controvertidos de la historia política de México.

La propiedad fue construida durante la década de 1970, en las faldas del Ajusco, y perteneció a Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro Durazo, quien fue jefe de la Policía del Distrito Federal.

Durante años, el lugar fue considerado un símbolo de ostentación y abuso de poder por sus instalaciones y dimensiones.

Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, explicó que el conjunto incluye una casa principal, discoteca, esculturas romanas, helipuertos, caballerizas, plaza de toros, casino, alberca, campo de tiro, lagos artificiales, invernadero y canchas deportivas, entre otros espacios.

La funcionaria señaló que, tras descubrirse operaciones ilegales relacionadas con los inmuebles, estos fueron restituidos al patrimonio federal mediante un procedimiento vinculado con el delito de defraudación fiscal.

A finales de los años noventa, una parte del predio fue entregada a la Academia Mexicana de Ciencias para el desarrollo de actividades educativas y científicas.

Ahora, el Gobierno federal destinará todo el conjunto a la Universidad Nacional Rosario Castellanos y al nuevo bachillerato.

Fernández Balboa explicó que la Academia Mexicana de Ciencias continuará sus actividades en otra sede, cuya ubicación todavía se encuentra en proceso de definición.