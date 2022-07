La vez que Pumas llegó a Madrid y conquistó el Santiago Bernabéu 

Pumas tuvo una época exitosa en el 2004 cuando fue bicampeón en México y ganó el Trofeo Santiago Bernabéu. Fotografía: Cuartoscuro

Tras 18 años recordamos el gran partido que dieron los Pumas de la UNAM frente a un rival español. Pese a ser un trofeo de carácter amistoso, esta clase de partidos en ocasiones resulta ser un reflejo de lo que le depara al equipo en la temporada.

El 31 de agosto del 2004 el equipo campeón en México fue invitado por el Real Madrid a disputar su trofeo de pretemporada.

El partido era el pretexto perfecto para ver el regreso de Hugo Sánchez quien triunfó en el Real Madrid siendo 4 veces pichichi del equipo.

Michel Salgado, David Beckham, Guti, Michael Owen, Zidane y Figo, jugadores históricos en el Real Madrid y en la historia del fútbol, jugaron frente a un equipo universitario que sabiendo sus carencias y fortalezas, logró un triunfo que hasta la fecha es recordado ya que después de la derrota, Real Madrid no ha vuelto a perder este trofeo teniendo una racha de 13 ediciones invicto.

Israel Castro fue el héroe del partido al anotar el único gol en el minuto 70, un cañonazo de tres dedos fuera del área grande.

“Como nos dijo Hugo Sánchez, ‘tenemos que hacer historia’, que era nuestra oportunidad y no lo desaprovechamos, le jugamos al tú por tú al Real Madrid. En el primer tiempo me amonestaron y Hugo acostumbraba a sacar a los amonestados en el medio tiempo, me preguntó que qué tenía, me picó el orgullo y me reivindiqué”. afirmaba el jugador, posterior al partido.

Para la temporada 2022/2023 los Pumas recibirán en el Olímpico Universitario al Celta de Vigo y días después viajará a Barcelona a disputar el trofeo Joan Gamper frente al FC. Barcelona. ¿Repetirá la historia el equipo de la UNAM?

