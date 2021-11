López Obrador descarta cierre de actividades por variante Ómicron

Ante el surgimiento de Ómicron, la nueva variante del COVID-19 detectada en Sudáfrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no tiene contemplado cerrar nuevamente las actividades.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos, de acuerdo con los reportes que me han entregado los especialistas”, señaló en conferencia matutina tras agregar que todavía no hay información sólida que indique que esta variante sea más peligrosa que las otras.

El mandatario indicó que, como respuesta, su gobierno intensificará el programa de vacunación de manera que se termine de inmunizar a los adultos rezagados y los adolescentes de 15 a 17 años.

“Se va a actuar, como siempre, con mucha responsabilidad. No tenemos ese pronóstico, pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación, vamos a intensificar el programa”, dijo luego de explicar que tampoco hay información de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante. (Sopitas)