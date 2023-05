Mini guía de los géneros básicos de anime

Ahora pasemos a aquellos que no son géneros tan populares, y no digo los animes, sino que es más difícil que alguien que no está tan acostumbrado a este mundo sepa o le suene este nombre.

En este caso ecchi se refiere a algo sexy, travieso, y sí, hace referencia al sexo. Aunque esto no quiere decir tengan escenas sexuales explícitas, o que el sexo sea el todo de la trama. Hay muchos animes ecchi que encantan por lo rico de su universo o lo profundo de sus historias. ¡Ah! Y no olvidemos que también hay algunos que tienen una gran carga de humor como “Ebichu”. “Kill la Kill”, “High School of the Dead”, “Zero no Tsukaima” y “Rosario to Vampire”, son de los más conocidos.