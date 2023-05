Nos dejaron ‘des-coordi-nados’: No habrá fiesta de Daft Punk en el Zócalo de CDMX

Fotografía: Pixabay

Daft Punk, el dúo francés de música electrónica nos dejó con las ganas de verlos reventar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México cuando revelaron unas misteriosas coordenadas. Sin embargo, Claudia Curiel Icaza, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad, ha aclarado a través de twitter que estas coordenadas no están relacionadas con ninguna actividad en la emblemática plaza.

Aviso importante: NO hay concierto de DAFT PUNK en el Zócalo. La campaña de la banda respecto a coordenadas de su celebración no tiene relación con actividad alguna en la plancha capitalina. El montaje actual que está en Zócalo es para un evento con Yucatán. Estén atentos a la… — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) May 11, 2023

La reciente revelación de unas coordenadas en la portada de la canción “Fragments of Time” de Daft Punk generó especulaciones sobre un posible concierto en el Zócalo. Tras el éxito que se dio con el concierto de Rosalía y con el inminente aviso de un nuevo artista, las suposiciones no se esperaron en redes sociales y muchos de nosotros nos quedamos con las ganas de ver a uno de los duos más importantes en la industria de la música.

Aunque las coordenadas enigmáticas apuntaban directamente al Zócalo, la confirmación oficial desmiente cualquier conexión entre Daft Punk y este icónico lugar de la Ciudad de México. Claudia Curiel Icaza informa que el montaje actual en el Zócalo está destinado a un evento en colaboración con Yucatán, y no está relacionado con la banda francesa.

Es importante recordar que las coordenadas y su significado siguen siendo un misterio. Aunque no se llevará a cabo un concierto de Daft Punk en el Zócalo, esto no descarta la posibilidad de que el dúo tenga otros proyectos en marcha.

Mientras esperamos más noticias de Daft Punk, recordemos algunos de sus mejores éxitos que han dejado una huella imborrable en la música electrónica. Canciones como “Get Lucky”, “Around the World”, “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger” y “Digital Love” nos transportan a los sonidos únicos y memorables del dúo francés.

Daft Punk ha sido una fuerza influyente en la música electrónica y su legado perdurará a pesar de la incertidumbre que rodea a las coordenadas enigmáticas. A medida que los fans esperan con ansias nuevos proyectos y revelaciones, continuaremos disfrutando y recordando los grandes éxitos de esta icónica banda.

