Sácale jugo al Hot Sale sin exprimir la cartera

En sus marcas, listos…¡aprovecha el Hot Sale!

No dejes que el amor por los descuentos te ciegue al momento de comprar durante esta temporada, aquí te dejamos algunas recomendaciones que te ayudarán a navegar por diferentes comercios online y adquirir lo mejor, sin quedar con un mal sabor de boca.

Con los últimos días de mayo llega uno de los eventos más esperados por quienes aman comprar por internet: el Hot Sale. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), se trata de la campaña de ventas en línea más grande del país, a la cual se unen diferentes negocios para ofrecer promociones o descuentos en productos o servicios. Su equivalente más cercano fuera de la web es el Buen Fin y, como ocurre con esa iniciativa, más vale estar “despierto” durante las compras para que quien más gane seas tú. No olvides que se llevará a cabo del 29 de mayo al 6 de junio.

Toma en cuenta

Esta iniciativa puede ser tu oportunidad para hacerte de ese codiciado gusto que tanto has esperado; sin embargo, no se libra de los trucos de publicidad y mercadotecnia que no ayudan a ahorrar.

La principal tarea que el consumidor debería cumplir es haber monitoreado durante las últimas semanas lo que quería comprar, para saber si de verdad existe una oferta o sólo lo hacen parecer como tal. A pesar de que aún puedes echar un ojo, el Hot Sale se encuentra a la vuelta de la esquina, así que deberás asegurarte de estos otros puntos:

Comparar

Si tienes bien en claro qué quieres, no te quedes sólo con una página web, explora otras donde posiblemente se venda y compara los precios.

Irte por lo seguro

Debes realizar tu búsqueda con precaución, es decir, siempre observa que el sitio que visitas sea el oficial y también que sea confiable; no brindes datos personales antes de esto. Te puedes apoyar en la misma página del Hot Sale (hotsale.com.mx) o con Profeco en su base de distintivo digital (distintivodigital.profeco.gob.mx) para verificarlo. Lo mismo aplica con los vendedores, con quienes es preferible leer reseñas para tener más fiabilidad. También es útil revisar la barra de direcciones, pues ahí se encuentra información sobre su certificado de seguridad, usualmente con la forma de un candado.

Desconfiar

Por mucha urgencia que tengas de realizar una compra, mejor espera a efectuarla hasta que estés conectado a una red wifi privada (como la de tu hogar) o los datos en tu celular. La red pública expone tus datos personales, lo que ocasionaría que personas malintencionadas puedes robarlos. Otra situación que sirve como alerta son las promociones extraordinarias, es decir, aquellas que la misma lógica te indica que son “demasiado buenas para ser verdad”. Primero sospecha y verifica la reputación del vendedor. Por cierto, no olvides leer descripciones y leyendas, ahí pueden venir políticas o condiciones sorpresivas, como un pago extra o garantía nula, que te caerán mal después.

Sumar

Más allá de las promociones en el marketplace y las plataformas, las tarjetas bancarias y los servicios de pago a plazos suelen contar con sus propios beneficios. Antes de pagar, investiga si hay ofertas acumulables con tu método de pago elegido, lee los términos de aplicación y aprovecha un ahorro extra.

Ante todo, no aplastes a la razón

A veces la verdadera negociación no está en la pantalla, sino contigo. Evita endeudarte siendo realista con tu presupuesto. Inicia con una lista de compras y cotiza, para después despedirte de lo que no conviene. En caso de considerar todas las ofertas convenientes, pero no contar con el suficiente dinero, mejor opta por los bienes más urgentes o más duraderos que harán que valga la pena un pago a meses sin intereses (por ejemplo). Si son objetos que pueden renovarse en el futuro, ignóralos porque puede que en otra campaña vuelva una promoción.

Una edición especial

El Hot Sale cumple una década de existencia, algo que habla por sí solo del éxito que ha representado entre los consumidores y explica el porqué más de 600 compañías de distintos giros tienen el interés de participar.

El estudio Expectativas de compra Hot Sale 2023 del AMVO calcula que siete de cada 10 personas, principalmente del género masculino y con edades entre los 25 a 44 años, planea adquirir algo en esta ocasión. Además, continúa el foco de atención del público en las categorías de electrónicos, moda, electrodomésticos y viajes, con presupuesto promedio de hasta 5 mil pesos. El método de pago favorito sigue siendo la tarjeta de crédito, pues, aunque los plazos sin plástico ya son más conocidos, aún luchan con diferenciarse de las instituciones bancarias.

“Las principales razones de compra se centran en las promociones y descuentos que ofrece la campaña, así como en las formas de pago. El ahorro en el traslado es también una de las razones más importantes, siendo esta exclusiva del canal”, destaca el documento.

