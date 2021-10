Tres asesinos de película

Puede que ellos te hayan provocado pesadillas en tu infancia o hasta en la actualidad, pero los detalles de sus orígenes van más allá del toque terrorífico que esperas

Michael Myers

A pesar de todo el terror que ha generado este asesino en 12 películas, incluyendo el reciente estreno Halloween Kills, su nombre es un homenaje a un distribuidor de películas que llevó a Assault on Precinct 13, del también director de Halloween (1978), John Carpenter, al éxito en Gran Bretaña. Este último afirmó en el documental Halloween: A Cut Above the Rest que fue una visita a una institución mental, y en especial la “mirada fija realmente malvada” de un niño, lo que inspiró a su asesino, además de la interpretación de Yul Brynner de un robot indestructible en Westworld (1973). Un dato más: la máscara, antes de ser modificada por Tommy Lee Wallace, representaba el rostro del Capitán Kirk (William Shatner) en Star Trek. Y costó menos de dos dólares.

Freddy Krueger

La pesadilla que te mata en sueños tiene un origen igual de terrorífico. Según Wes Craven, un día leyó una nota en Los Angeles Times sobre una familia que huyó de Camboya a EUA y cuyo hijo pequeño temía dormir por las pesadillas que tenía. Cuando al fin logró conciliar el sueño, los padres pensaron que todo había terminado; no obstante, en la noche se escucharon sus gritos y, al llegar a él, descubrieron que falleció en medio de su sueño. “Ahí estaba un joven que tenía una visión de un horror que todos los mayores estaban negando. Eso se convirtió en el eje central de A Nightmare on Elm Street”, explicó. Entre otras curiosidades destaca que el nombre parece provenir de un chico que le hacía bullying al cineasta y que el rostro se creó sobre una pizza de pepperoni.

Chucky

Muchos han señalado que el muñeco Robert, el cual se cree poseído y permanece en el Museo Fort East Martello, en Florida, prendió la vida del “chico bueno”; sin embargo, su creador, Don Mancini, contó en el podcast Post Mortem que el trabajo de su padre, especializado en publicidad y mercadotecnia, fue lo que en realidad lo llevó a hacer la historia. “Pensé que quería escribir una sátira oscura sobre cómo la publicidad afecta a los niños”, comentó. De cualquier forma, sí hubo una figura plástica e inocente detrás del diseño: Corky, presentado en 1987. Además, su nombre “real”, Charles Lee Ray, proviene de los criminales Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James Earl Ray. Chucky estará de regreso a partir del 27 de octubre con una nueva serie.