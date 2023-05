Xin Xin, la esperanza del zoológico de Chapultepec

Fotografía: Cortesía.

La panda gigante está por alcanzar los 33 años, edad muy por encima de la esperanza de vida de esta especie

El Zoológico de Chapultepec tiene un ejemplar que no se encuentra en cualquier parte del mundo. Se trata de la panda gigante Xin Xin, cuyo nombre significa “esperanza”. Nació en 1990 del acoplamiento entre la hembra Tohui y un macho prestado por el Zoológico de Londres. Xin Xin es descendiente de la pareja original de Pe Pe y Ying Ying y actualmente se le considera de edad muy avanzada, ya que ha vivido más del doble que sus padres y tiene casi 33 años. Alcanzar esta edad es muestra de cómo los zoológicos han evolucionado en cuanto al bienestar y la salud de los animales. Xin Xin es monitoreada todos los días y, ante cualquier indicio de enfermedad, se le da tratamiento correspondiente, sin embargo, es un ejemplar que como cualquier otra especie tiene algunos problemas de salud inherentes a su edad. Hoy es la única panda de Latinoamérica y una de las últimas del mundo que no pertenece a China. El linaje de los pandas mexicanos terminará con Xin Xin, ya que nunca se reprodujo y por ahora no hay ningún plan para reemplazarla. Esto quiere decir que probablemente estos sean los últimos días de la historia de amor de medio siglo entre México y los osos pandas. El Zoológico de Chapultepec ha sido visitado por millones de personas que conocen y aprenden sobre esta carismática especie, así como de otras en peligro de extinción como el teporingo o conejo de los volcanes, el lobo mexicano y el cóndor de California.

¿Ya conoces a Xin Xin y Shuan Shuan? ❤️🐼🐼❤️



Viven en el #ZoológicoDeChapultepec, son carismáticas, de las más longevas del mundo y únicas en México. Aquí te dejamos su historia 👇🏼https://t.co/NMl1XpxGyI pic.twitter.com/JFWXlkroZF — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) April 24, 2019

PIONEROS EN CRIAR PANDAS EN CAUTIVERIO

Entre muchas otras cosas, el Zoológico de Chapultepec es famoso porque fue el primero en el mundo, fuera del territorio de China, que logró la reproducción de pandas gigantes en cautiverio, situación que siempre ha representado dificultades, ya que muchas veces, en estas especies podría no existir la voluntad de reproducción, aunado a la carencia de ejemplares. El próximo 6 de julio, el Zoológico de Chapultepec estará cumpliendo 100 años de existencia, ya que el biólogo Alfonso Luis Herrera lo fundó en 1923.

