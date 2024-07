Llega el FECIMX a su séptima edición en la capital

Este año, el festival se realizará del 24 al 28 de julio en 10 sedes, con más de 40 películas y entrada gratuita

La séptima edición del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México (#FECIMX), a realizarse del 24 al 28 de julio, reunirá la mejor oferta de las producciones nacionales e internacionales con más de 40 cortometrajes y dos largometrajes.

El festival, que es una realidad gracias al apoyo de PROCINECDMX, es de entrada gratuita (con previo registro a través de su página web) y este año contará con diez sedes, entre ellas: Biblioteca Vasconcelos, UAM Casa de la Primera Imprenta en América, Audiovideorama del Parque Hundido, Faro Cosmos, Centro de Cultura Digital, Centro Cultural del México Contemporáneo y el Centro Cultural Afirme.

En el primer día de actividades del #FECIMX, el público disfrutará la película Ángel de fuego en su copia restaurada, dirigida por Dana Rotberg, estrenada en 1992 y nominada a 16 premios Ariel, en la que se narra la vida de Alma, quien tras su embarazo (que muchos calificarían de incesto) busca día a día la esperanza y la redención.

Jueves 25 de julio

El 25 de julio iniciará Disidencia y Rebeldía en la UAM Casa de la Primera Imprenta en América, que dará voz a los derechos de las personas LGBTTTIQ+ a través de cinco cortometrajes, entre éstos, Você Means You, del director iraní Mahyar Mandegar; y Amistad, de José Luis Isoard Arrubarrena. Los otros trabajos fílmicos programados son: Más allá de los mares del sur, de Itzel Sarmientos; Dystopia, de Mariana Vargas Rivera; y The cage, de Cesar Saldivar.

La jornada seguirá con la presentación del largometraje Amor Fantasma, y para finalizar el día, habrá una hora y media de cortometrajes de animación: K8, de Miguel Anaya Borja; Terra Somnus, de Daniel Othon M. Gallardo; Tennis, Oranges, de Sean Pecknold; Ashes, de Mildred Aniarely Delgado Muñoz; y Molar, de Cabe Tejeda.

Viernes 26 de julio

Este día estará dedicado al Cine Latinoamericano y a las producciones de PROCINECDMX, que se podrán disfrutar en el Faro Cosmos de 14:00 a 16:00 horas. Después, en ese mismo espacio, iniciarán los cortometrajes que plasman las realidades de los pueblos originarios como la sequía y petición de lluvia con Ra Savi, de Antonio Hernández Martínez; el misticismo oaxaqueño con La pelota es el sol, de Christian Yamurith Gallegos Macario; la cultura tének con Bajudh, de Carlos Matienzo Serment; y la afición al béisbol en Plataneros, de Juan José Garrafa.

Sábado 27 de julio

Al siguiente día, el festival deleitará a los asistentes con dos horas de cortometrajes en el Centro Cultural Digital, de 16:00 a 18:00 horas. Se proyectará La Sombra de las Palmeras, de Yesenia Novoa Rodriguez y Magali Rocha Donnadieu, y La hija que compartimos, de Manuel Rodarte de Alba.

Al término, iniciará el programa de cine experimental con la proyección de siete proyectos fílmicos, entre éstos, Only dark from the outside, de Eleonora Privitera, Eugenio Pizzorno, que retoma un poema de la feminista y surrealista Mina Loy (1882-1966); Brixton Bustle, de Shaun Clark, que retrata el ritmo y vida cultural del distrito londinense Brixton; y PrzeBłyski (Glimpses), de la polaca Dominika Strobel quien cuestiona el funcionamiento de la memoria.

Domingo 28 de julio

El broche de oro será con una jornada de cine hecho por mujeres que se acompañará de una actividad para concientizar sobre la importancia de la realización de cine por mujeres, actividad coordinada por Mujeres Lab, la muestra de un largometraje y la demostración del performance cinematográfico.

Los dos primeros se realizarán en el Centro Cultural del México Contemporáneo en el centro de la ciudad y el performance se llevará a cabo en el Centro Cultural Afirme frente al monumento a la Revolución.

El ciclo Cine x Mujeres arrancará al mediodía con Y entonces llegaron ellas…, cortometraje dirigido por Silvia Tort. Después se proyectarán Día 1, de Ana Montaño, y Alicia, de Tania Claudia Castillo, y a las 15:30 horas iniciará el largometraje Soy lo que nunca fui, historia protagonizada por Ángeles Cruz.

Cada año se presenta una función de cine expandido y para la clausura se desarrollará la exhibición de tres piezas que nos remontan a la ritualidad, la memoria y la autoreflexión del formato cinematográfico en la galería del Centro Cultural Afirme. Para ello, se convocaron a cinco artistas: Azucena Losana (Azulosa), José Luis Martin Galindo (Antropotrip), Dennis Noel López Sosa, Mario Alberto Bravo y Emmanuel Martínez.

Además, durante los cinco días se llevará a cabo la primera clínica gratuita de desarrollo de largometrajes impartida por Carlos Lenin y el Taller de Cine de Impacto impartido por Impacta Cine, la primera organización especializada en cine de impacto en México, a realizarse el 24 de julio en la Biblioteca Vasconcelos. La inscripción a ambos es gratuita y podrá realizarse a través de la web del festival.