¿Podría extinguirse la semilla de cacao?

Organizaciones medioambientales y empresas lo mencionan cada tanto: el chocolate podría extinguirse en unas cuantas décadas. ¿Cuál es la situación actual de este cultivo?

Desde 2018 ronda una noticia en internet: el chocolate está en peligro de extinción. Sin embargo, el reporte Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (que inspiró la noticia), sólo advierte que la producción de cacao podría disminuir drásticamente para el 2050 en África Occidental de continuar con el mismo escenario medioambiental.

Esto se debe a la forma de obtener la materia prima de uno de los alimentos más queridos en el mundo. Los árboles de cacao prosperan bajo condiciones específicas como temperaturas cálidas pero uniformes durante todo el año, ambientes húmedos con lluvia regular, terrenos ricos en nitrógeno y la protección de otros árboles que les brinden sombra y bloqueo contra el viento. Por eso crecen en zonas tropicales y a máximo 20° de la franja del ecuador.

Para los expertos del reporte, la mayor preocupación está en que a medida que las altas temperaturas expriman más agua del suelo y las plantas, y disminuyan las precipitaciones, se volverá más difícil compensar la humedad que requiere el cacao. Entonces, se recortarían las zonas de cultivo en Costa de Marfil y Ghana, que actualmente cargan con el 60% de la producción mundial.

Pero hay más

El cambio climático también afecta a los demás productores dispersados por Latinoamérica, Asia y Oceanía. Pero hay más que atender, como la parte económica.

En su columna Se acerca el colapso del chocolate, el periodista Javier Blas explica que el cacao no genera dinero durante su plantación, cultivo o cosecha, sino en su comercialización y transformación en chocolate.

Por ese motivo, los agricultores (en especial en África) pueden llevarse la peor parte al sólo ganar dinero para subsistir y no para reinvertir en sus parcelas, las cuales al envejecer son más vulnerables a las pérdidas. El problema es que el consumo sigue superando a la producción.

Mientras el fenómeno meteorológico de El Niño y enfermedades propias de los cultivos impactaron a Ghana, que reportó haber perdido casi 500 mil hectáreas de cosecha en los últimos años, este 2024 los precios del cacao superaron el máximo histórico de 1977 de 5 mil 400 dólares por tonelada métrica; en abril pasado alcanzó los 11 mil dólares y este mes ronda los 7 mil, de acuerdo con Nasdaq.

No importa este repunte, los agricultores africanos no se benefician de ello porque sus gobiernos imponen un precio oficial y los reguladores venden al extranjero con hasta 12 meses de anticipación.

El precio fijado de abril a septiembre en Costa de Marfil es de 2 dólares con 48 centavos por kilogramo (unos 46 pesos mexicanos), lo mismo que puede costar una barra de chocolate en ese país. Según el Barómetro del Cacao 2022, por 50 días laborados, aproximadamente los cacaocultores obtienen unos 350 kilogramos por hectárea.

Ganancias tan bajas no permiten contratar trabajadores y eso fomenta la explotación infantil. Aunque han surgido medidas para su combate, el Barómetro… calculó que había 1.5 millones de niños trabajando en cultivos de cacao en Ghana y Costa de Marfil.

Por otro lado, la situación se presta al abandono de plantaciones, la venta ilegal de semillas o al arrendamiento de tierras a mineros, lo que degrada la calidad del terreno.

A diferencia de África, la situación en Latinoamérica parece pintar mejor. Por ejemplo, Ecuador, el cuarto mayor productor en el mundo, y Colombia, el décimo, no tienen una regulación en precios por parte del gobierno, por lo que el aumento está alentando la competencia. No obstante, las enfermedades también los impactan y se suma la necesidad de seguridad ante el interés del crimen organizado.

¿Y en México?

Los problemas aquí se relacionan con el envejecimiento y la desigualdad. Después de los 30 años, la producción de los árboles de cacao comienza a decaer y se vuelven más vulnerables a enfermedades como la moniliasis, que puede afectar desde un 30 hasta el 100% de las plantaciones.

Ello se suma a que la cosecha es insuficiente frente a la demanda. En el país se producen unas 28 mil toneladas de cacao al año, mientras la industria nacional requiere entre 110 mil y 135 mil para sus productos. Aun así, México llega a exportar aproximadamente el 1%.



Pero los agricultores también rebasan los 55 años de edad y el interés por cultivar ha disminuido, lo que ha llevado a generaciones más jóvenes a no continuar la tradición o migrar.

El Diagnóstico del Mercado del Cacao en México 2022 del Fine Cacao and Chocolate Institute también destaca que el trabajo manual en cacao y chocolate es hecho en su mayoría por personas de o relacionadas con grupos indígenas y demografías minoritarias, las cuales no cuentan con una situación económica favorable. Sin embargo, señala, el cultivo del cacao no representa una solución a la pobreza en las comunidades.