¿Por qué celebramos el Día Mundial del Rock?

Este género no sólo revolucionó la industria de la música, sino que también ha servido para aminorar crisis humanitarias

Por Alberto Rivera y Caros Bautista

“¡Eeeeeeooooo!”; así resonó en repetidas ocasiones la poderosa voz de Freddie Mercury mientras decenas de miles respondían al unísono en el Estadio Wembley de Londres, durante el concierto Live Aid el 13 de julio de 1985. Esa fecha no sólo quedó marcada en la memoria de los fanáticos que asistieron al evento o lo vieron por televisión, también quedó plasmada como el Día Mundial del Rock

Se presentaron grupos como Status Quo, U2, The Who; solistas como Elton John, Paul McCartney, Paul Young, David Bowie. Al mismo tiempo, del otro lado del mundo en el JFK Stadium de Philadelphia, subieron al escenario The Hooters, Black Sabbath, Judas Priest, Led Zeppelin, Duran Duran, The Beach Boys; además de Mick Jagger, Bob Dylan, Lionel Richie, Santana, Madonna y muchos más, quienes eran los emblemas de la música del momento.

Todo iba muy bien, pero las recaudaciones en línea no estaban dando resultados… Hasta que llegó Queen, quienes en apenas 20 minutos no sólo hicieron reventar los teléfonos con donativos, sino cuya presentación se considera “el mejor concierto de rock de la historia”.

El evento surgió con el propósito de recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia, países del norte de África azotados por la sequía y la hambruna. Los músicos Bob Geldof y Midge Ure impulsaron la iniciativa para reunir a diversos artistas, quienes aceptaron la invitación a participar de manera voluntaria y donar los recursos obtenidos en los conciertos simultáneos.

Unos meses antes, Gedolf y Ure compusieron y grabaron la canción Do They Know It’s Christmas? (con decenas de artistas británicos) para enviar las regalías del tema a Etiopía. Con el mismo objetivo Michael Jackson y Lionel Richie crearon la canción We Are The World, que se volvió un éxito a escala global.

Estas acciones motivaron que artistas latinoamericanos también apoyaran a las poblaciones en crisis. A través del Proyecto Hermanos, Albert Hammond y Juan Carlos Calderón (con letra de Anahí van Zandweghe), publicaron la canción Cantaré, cantarás, para apoyar con las regalías a las infancias de Latinoamérica en condiciones vulnerables. En ella participaron Julio Iglesias, Roberto Carlos, Pedro Vargas, Emmanuel, Vicente Fernández, Yuri, Amanda Miguel, José Luis Rodríguez, entre muchos otros.

¿Qué es el Rock?

Aunque es difícil situar con exactitud el nacimiento de este género musical, hay autores que lo ubican a principios de la década de 1950. En su libro El hotel de los corazones solitarios, el escritor mexicano José Agustín relata que en 1955 escuchó una banda llamada The Crew Cuts con la canción Sh-boom, lo que consideró como un nacimiento de este ritmo, denominado en origen como rhythm and blues: “Producto de jóvenes negros de las grandes ciudades gringas y manifiesta la cara festiva del blues, pues está lleno de vitalidad, humor y sensualidad”.

Aunque la revista Rolling Stone atribuye a Elvis Presley la primera canción de rock and roll en 1954 con That’s All Right Mama (que a su vez era un cover de Arthur Big Boy Crudup, de 1946), otros investigadores como Piero Scaruffi señalan que el género se fue gestando desde el blues y el country a principios del siglo XX, el cual se consolidó en 1949 con la canción The Fat Man de Fats Domino.

Desde entonces surgieron artistas como Little Richard, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry y quien provocaría la primera gran revolución de la música popular: Bob Dylan (entre muchos más), que popularizaron el género en todo el mundo.



Luego en Europa se detonó la llamada ‘invasión británica’ de los años 60, cuando surgieron The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, The Who, entre otros. Poco después se sumaron Janis Joplin, Eric Clapton, David Bowie, Lou Reed… En los años 70 Jimi Hendrix, Pink Floyd, Queen, Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple revolucionaron el género con sus variantes de rock psicodélico, progresivo, glam y heavy metal.

El rock and roll, más que una simple expresión musical, se convirtió en un grito de libertad, en un manifiesto cultural que resonó en cada rincón del planeta, pero sobre todo en una actitud consciente de que si hay algo injusto en el mundo, no basta con quejarse de ello y hacer algo al respecto.

Así lo demostró en 1972 George Harrison al organizar el primer evento musical humanitario de la historia: el Concierto de Bangladesh, y sobre cuya estructura se basó el Live Aid (y cuantos se han organizado con el mismo fin): creando organizaciones que, hasta la fecha, recaudan fondos para resolver crisis humanitarias.

Para ver y escuchar

Para celebrar esta fecha, la Cineteca Nacional proyectará una serie de conciertos y documentales icónicos de algunas de las bandas más emblemáticas del rock durante julio. Desde Black Sabbath con su The End of The End 2017; The Rolling Stones desde Hyde Park Live; Queen en el Rock Montreal 1981 y muchos más. Las funciones comenzaron el 10 de julio y continuarán hasta el último día del mes. Consulta la: CARTELERA COMPLETA.