La piel como un lienzo

Hoy miércoles 17 de julio es el Día Internacional del Tatuaje. ¿Sabías acerca de esta celebración?

El 17 de julio el mundo conmemora una celebración especial: el Día Internacional del Tatuaje. Aunque esta fecha no es tan ampliamente conocida, su significado es profundo y merece ser destacado. Este día es una oportunidad para reconocer y admirar la labor de los artistas tatuadores, quienes transforman la piel en un lienzo de historias, cultura y expresión personal.

Los tatuajes no son simplemente dibujos, son portadores de significados: pueden representar momentos importantes, homenajes, creencias y ser una manifestación pura de identidad y de estilo. A pesar de su creciente aceptación en la sociedad, desafortunadamente todavía hay prejuicios que estigmatizan esta forma de arte. Por eso, hoy es una ocasión propicia para reflexionar y desafiar los estereotipos, reconociendo el valor artístico que conlleva esta práctica milenaria.

Al respecto, platicamos con Natalia Calderón (@natcalderon_tattoo), artista mexicana que crea diseños únicos sobre la piel bajo un estilo abstracto sobre acuarela. “Los hago a través de fotos de rayos X de las flores y el movimiento del humo para que el tatuaje sea parte de ti, te pertenezca, como si hubieras nacido con él”, nos cuenta. La también diseñadora de moda, transporta las técnicas de ilustración que aprendió en el Istituto di Moda “Burgo” para lograr obras de arte personalizadas y que cumplen con un propósito de vida.

¿Qué es lo que te atrajo del tatuaje para querer dedicarte a ello?

Los tatuajes han sido parte de mi vida desde niña. Siempre me han llamado muchísima atención las personas tatuadas. Pintar es lo que más amo hacer. Amo tener la oportunidad de hacerlo diario, plasmando mis ideas y las de mi cliente en su piel y crear una conexión a través del tatuaje.

¿Cómo describirías tu trabajo? ¿Cuál es su concepto detrás?

Para mí, lo más importante en un tatuaje es que de alguna manera la pieza envuelva y pertenezca al cuerpo. Siempre he tenido una admiración enorme hacia las flores, son la manifestación de la belleza que la naturaleza nos ofrece. A través de mi trabajo quiero que haya una reconciliación con tu cuerpo, una admiración hacia él y amor hacia uno mismo. Que se sienta como un abrazo hacia ti mismo.

¿Qué opinas de la cultura del tatuaje en la CDMX? ¿Somos abiertxs o cerradxs?

Es una cultura que he visto crecer, desde ser una persona que se tatúa desde hace más de 10 años, hasta yo misma ser tatuadora desde hace 3 años. Cuando comencé a tatuarme conocía a muy pocas mujeres tatuadoras y muy pocos estilos. Fui bastante juzgada desde el primer tatuaje que me hice (unas flores en todo mi antebrazo) pero hoy en día ya no he sentido eso tanto. Actualmente veo mucha variedad de estilos y artistas y un mundo lleno de posibilidades. También he visto que cada vez más gente se tatúa, aunque algo que he notado es que en México todavía no veo muchas personas que quieran realizarse piezas demasiado grandes. Todavía es un nicho pequeño pero sí creo que poco a poco los tatuajes son más aceptados.

¿Qué hay que pensar antes de decidir hacernos un tatuaje?

Creo que tienes que admirar el trabajo de un tatuador y querer que esa persona realice tu pieza. Dar libertad creativa siempre va a tener un mejor resultado, entonces debes confiar en la persona que va a realizar tu tatuaje. Para mí, lo que vas a llevar en tu piel es el arte de alguien, entonces a partir de una idea que tú tengas deja que esta persona lo realice.

¿Qué recomiendas para mantener sanos nuestros tatuajes?

Cuidarlos mucho del sol, principalmente. Siempre usar bloqueador. También la salud de tu piel va a reflejar el estado de tu tatuaje, entonces siempre debes tomar mucha agua y comer bien; hidratar la piel es muy importante.