Nuevo México: una tierra que te encantará

El quinto estado más extenso de EUA oculta entre paisajes desérticos y montañosos un gran registro de la historia humana con su propio brillo sobrenatural

Con sus raíces siempre vivas, Nuevo México es un estado dispuesto a brindar aventuras e impregnar con su magia a sus habitantes y turistas. Desde construcciones nativas que han sobrevivido al tiempo, grandes extensiones naturales, atractivos festivales y hasta su papel fundamental en la exploración de la energía nuclear y el campo espacial, las sorpresas no pararán de hechizar a quienes lo visitan, aunque sea (por el momento) desde una pantalla.

Viaje al centro de la tierra

El Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, ubicado en la sierra de Guadalupe y declarado en 1995 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una de las principales atracciones para los amantes de las profundidades. Para acceder, la opción es la ruta de la Entrada Natural (Natural Entrance), un camino empinado y retorcido de dos kilómetros que conecta con cámaras como el Gran Salón (Big Room), la más grande de Norteamérica al equivaler en tamaño a más de seis campos de futbol americano. Desde mayo y hasta octubre, la recomendación es visitar su anfiteatro para presenciar el vuelo de murciélagos que oscurecen el cielo al salir al atardecer.

Ingresa a este link para iniciar el tour virtual: https://bit.ly/3nVQ3q4

Reencuentro con el pasado

Con la colección más amplia de ruinas de los pueblos antiguos al suroeste en Estados Unidos, el Parque Nacional Histórico de la Cultura Chaco es una forma de conectar con los indios pueblo, que construían multinivel con arenisca y madera. También denominado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, visitar el Cañon de Chaco es toda una aventura, ya que en él aguardan el Monumento Nacional de las Ruinas Aztecas, que recibe su nombre porque erróneamente fueron atribuidas a esa civilización, y las grandes casas ancestrales como Hungo Pavi, Una Vida y Pueblo Bonito, entre otras.

Ingresa a este link para iniciar el tour virtual: https://bit.ly/3EDNkaA

Conexión de otro planeta

Dos lugares esperan aquí a quienes aman “la vida en el universo”. The Very Large Array es un observatorio radioastronómico, al oeste de Socorro, que llama la atención por sus 27 antenas gigantes, mismas que sirvieron de escenario para la película de 1997 basada en la novela de Carl Sagan, Contact, sobre un grupo de científicos que detecta una señal desconocida proveniente del espacio. Por otro lado, Roswell es el paraíso del turismo alienígena. Desde un “incidente ovni” ocurrido en 1947, esta ciudad se volvió el centro de atención de ufólogos, al grado de que todo tiene referencias al tema y ha servido de inspiración para series y películas. El imperdible es el International UFO Museum and Research Center, que posee toda la información sobre el fenómeno extraterrestre.

Ingresa a estos links para iniciar el tour virtual: https://bit.ly/3lQLXwR y https://bit.ly/3kpGflT

Vuela en su gran fantasía

Por sí misma, Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México, puede absorber tu viaje. Recintos como el Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México, el Centro Cultural Nacional Hispano y el Centro Cultural de los Indios Pueblo dan cuenta del pasado. Sin embargo, The Albuquerque International Balloon Fiesta atrae cada octubre a cientos de visitantes por ser el más grande festival de globos aerostáticos del mundo. Mientras que a los que disfrutan del volante los espera la Ruta 66 (con un museo en su honor en Tucumcari), que pasa por aquí sin perder sus atractivos letreros neón y espacios de descanso icónicos como el Blue Swallow Motel. Además, para los seguidores de series como Breaking Bad y Better Call Saul es un destino obligatorio por ser su locación.

Ingresa a estos links para iniciar el tour virtual: https://bit.ly/3EDNS08 y https://bit.ly/3zwlGbV

Un pueblo único para la humanidad

Pocos lugares pueden presumir de una historia tan rica como Taos, un asentamiento humano que preserva su herencia indígena con las aportaciones europeas que se conjuntaron. Ubicada al norte de la localidad, la villa de Taos Pueblo, la única comunidad nativa americana viva designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y como Monumento Histórico Nacional, sorprende con sus hogares de adobe de la tribu que le dio su nombre. A ella se unen en el condado espacios que todavía conservan su esencia española, misma que puede probarse en su gastronomía.

Ingresa a este link para iniciar el tour virtual: https://bit.ly/2Z9cDB1

Dato curioso

Nuevo México es conocida como “La tierra del encanto”, un lema que proviene de la guía de viaje de 1906 escrita por la periodista Lilian Whiting, Land of Enchantment: From Pike’s Peak to the Pacific, y que sería acuñada con el tiempo. De hecho, la canción “Land of Enchantment” (1989), del cantante de country Michael Martin Murphey, fue nombrada la balada oficial del estado.