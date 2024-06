Paul McCartney regresa a la Ciudad de México

El exbeatle se presentará dos veces en la capital del país y ofrecerá un tercer concierto en Nuevo León. Te contamos todos los detalles

La Ciudad de México será testigo del regreso al país de Paul McCartney este año, y sus fanáticxs chilangxs lo podrán disfrutar dos veces en una semana, ya que se confirmaron sus presentaciones.

Como parte de su gira Got Back, el músico británico pisará el escenario del renovado Foro Sol, ahora denominado Estadio GNP Seguros el 12 de noviembre de 2024, a las 21:00 horas.

Previamente ofrecerá un concierto en Guadalupe, Nuevo León, el 8 de noviembre en el Estadio BBVA, a las nueve de la noche.

Pero eso no es todo, en la capital del país, el exbeatle engalanará el Corona Capital durante el tercer día del festival musical en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con el cartel revelado el pasado 20 de junio, McCartney estará el domingo 17 de noviembre, junto a otras bandas que cerrarán ese día, como Queen of the Stone Age, Empire of the Sun, Porter Robinson, Cavetown, Natalie Jean, Victoria Canal, entre otras.

Para el viernes 15 en el Corona Capital se anunció la presencia de Green Day, Toto, Zedd, The Beaches, Lo Moon; mientras el sábado 16, estará Melanie Martínez, New Order, Shawn Méndez, Busted, entre otros.

El bajista, multiinstrumentista y productor musical cumplió 82 años de edad el 18 de junio pasado, la última vez que vino a México fue en noviembre de 2023, con dos conciertos en la capital del país.

McCartney nació en Liverpool en 1942, tiene una trayectoria musical de más de 60 años, la cual inició en su adolescencia al unirse a la icónica banda The Beatles, junto con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

Entre sus canciones más exitosas como solista destacan Maybe I’m amazed, Band on the run, Live and let die, Jet, Uncle Albert/ Admiral Halsey, Silly Love Songs, entre otras.