Apoyan reforma al Poder Judicial 80% de los encuestados, afirma Sheinbaum

La presidenta electa dijo que mostrará los resultados de las tres encuestas en el próximo Parlamento Abierto, para su discusión en foros y charlas

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, informó que 80% de los participantes en las tres encuestas encargadas por Morena sobre la reforma al Poder Judicial apoyan la propuesta.

Sheinbaum Pardo agregó que estos resultados, obtenidos de los tres ejercicios llevados a cabo entre el 15 y 16 de junio pasados, serán mostrados para su discusión en el próximo Parlamento Abierto, organizado por Morena y sus partidos aliados.

“Estos resultados sólo son información que se subirá a nuestras redes sociales para que sea pública y a la vez sea considerada en la discusión que se abrirá en estos días. La Comisión de Puntos Constitucionales se reunirá en estos días y serán ellos quienes informen, entre hoy y mañana, cómo se desarrollará en la Permanente con el diálogo, discusión y debate”, dijo en conferencia.

En rueda de prensa desde su casa de transición, detalló que Morena eligió a las dos casas encuestadoras que más se acercaron a los resultados de la elección presidencial, mientras que la Comisión de Encuestas del partido elaboró el tercer sondeo.

Detalló que una de las empresas participantes fue Enkoll, con mil 202 entrevistas efectivas cara a cara en vivienda a personas mayores de 18 años con credencial de elector vigente, entre el 14 y 15 de junio.

En tanto, De las Heras llevó a cabo mil 195 encuestas, con la misma metodología y tiempo; en el caso de Morena, la comisión responsable hizo la suya con mil 458 levantamientos en ambos días.

“A la pregunta: ‘El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, ¿usted estaba enterado/a de esto o no?’, en el caso de De las Heras, 51% dijo que sí; 49% que no y 0% que no sabían o no contestó. Enkoll, 45% que sí; 54% que no y 1%, no sabe o no contestó. Y la Comisión de Encuestas de Morena, 48% por el sí; 51%, no; 1% no supo o no contestó”.

El segundo cuestionamiento: “Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial?” Para “Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos”, el resultado De las Heras fue de 20%; Enkoll, 17%; Comisión de Encuestas, 15%. En “La mayoría son corruptos”: 38%, 44% y 40%, respectivamente. Para “Pocos son corruptos”: 26%, 31%, y 34%. En “Ningún ministro, magistrado o juez es corrupto”: 5%, 4,% y 2%. Y en “No sabe/No contestó”: 11%, 4% y 9%.

La tercera pregunta: “¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte?”, la respuesta “Por elección del pueblo de México” sumó 68% en De las Heras; 75% de Enkoll y 75% de la Comisión de Encuestas. La respuesta “Por la Cámara de Senadores”: 25%, 21%, y 18%. ‘No sabe/No contestó’: 7%, 4%, y 7%.

En el caso de la pregunta “Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no?”, 77% de los encuestados por De las Heras, 83% de los de Enkoll, y 81% de Comisión de encuestas, dijeron que sí. Mientras que 14%, 13%, y 12%, que no. No sabe/No contestó: 95, 4%, y 7%.

De “Si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra de reformar el Poder Judicial?”, Sheinbaum Pardo refirió que 81% en De las Heras, 82% de Enkoll y 85% de la Comisión de Encuestas contestaron que sí; 11%, 14%, y 9%, que no; No sabe/No contestó, 85, 4%, y 6%.