Entusiasmo y gran participación ciudadana, sello de las elecciones

Hasta el cierre de esta edición, en el Programa de Resultados Electorales Preliminares la candidata Claudia Sheinbaum llevaba la ventaja, con el 57% de los votos contabilizados

Jorge Almazán, Mario Rojas, Eridani Palestino, Alberto Rivera Meza y Arlen Pimentel

Una participación ciudadana inusitada en casillas especiales y en el extranjero, aunado a un gran entusiasmo en la población, caracterizaron a la jornada electoral de este domingo, en el que se votaron los escaños de las cámaras de Diputados, Senadores, Presidencia de la República y, en el caso de la Ciudad de México, Jefatura de Gobierno, 33 diputaciones de mayoría relativa, 32 diputaciones de representación proporcional, una diputación migrante, 16 alcaldías y 204 concejalías. En total, 20 mil 708 cargos públicos, de los cuales el más alto, por primera vez en la historia de México, fue disputado por dos mujeres.

Al corte de las 19:00 horas, una vez cerrada la votación, la secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Edith Suárez Ojeda, reportó la instalación del 99.85% de las casillas, con un conteo de 5 mil 89 incidentes; entre ellas, destacó los casos de personas que intentaron votar sin presentar su credencial de elector o incluso sin estar en la lista nominal.

El 71.58% de las incidencias se lograron resolver. De las 170 mil 858 casillas proyectadas, sólo 23 no fueron instaladas en territorio nacional, mientras que la votación en 29 de ellas fue suspendida, por violencia, disparos y presencia de grupos armados.

En la Ciudad de México, ciudadanxs reportaron en redes sociales la tardanza en la instalación de casillas: “creo que le pudieron echar un poquito más de velocidad porque sí se tardaron”, señaló el joven Fernando, quien acudió a votar a una de las dos casillas instaladas en la colonia Aeronáutica Militar, alcaldía Venustiano Carranza.

Acompañado de su madre y su hermana, el joven de 26 años de edad consideró que en esta ocasión “faltó mayor organización” en comparación con la elección del 2021, cuando le tocó ser funcionario de casilla.

Desde temprana hora, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudió a ejercer su último voto en calidad de mandatario federal. Rodeado de decenas de medios informativos, se limitó a declarar “¡ánimo!”, tras lo cual regresó a Palacio Nacional.

Lxs candidatxs a la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Maynez se formaron como cualquier ciudadanx para ejercer su derecho al sufragio, por lo que tuvieron que esperar un tiempo considerable para acceder a la casilla. En el caso de las candidaturas a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, Clara Brugada y Salomón Chertorivski, votaron antes de las 12 del día.

Urnas electrónicas, una lección para las próximas votaciones

De manera preliminar, el Instituto Nacional Electoral reportó 180 mil 676 votos recibidos de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Las largas filas de miles de mexicanxs fueron el sello característico de las votaciones fuera del país, especialmente las de personas no registradas, es decir, que dependieron de las mil 500 boletas destinadas para este fin en cada una de las 23 sedes consulares habilitadas para los comicios.

En conferencia de prensa, el consejero electoral Arturo Castillo reconoció que los espacios fueron insuficientes, mientras que ciudadanxs atribuyeron los retrasos a la falta de conocimientos previos para ejercer el voto en dispositivos electrónicos.

Algo similar sucedió en las 44 casillas especiales con 13 urnas electrónicas instaladas en diversos puntos de la Ciudad de México, en donde las largas filas y la lentitud del proceso dejaron fuera a cientos de personas, aunque no hay una cifra oficial de cúantxs ciudadanxs en tránsito no pudieron ejercer su derecho al voto.

“Lo que ocurre es que los funcionarios no están capacitados con esta tecnología para votar, llevan un retraso de 40 minutos; esto empezaba desde las 8 de la mañana. Yo vengo de Guerrero, vengo a votar y me retiro a mi trabajo. Pensé que me iba a hacer una hora, entro a las 9:00 a trabajar. Ya es molesto estar una hora aquí parado y que no nos den acceso para votar”, explicó Josué David Sánchez desde la casilla instalada en la Escuela Secundaría Técnica 71.

Presidenta, según el PREP

Hasta el cierre de esta edición, con apenas el 3.04% de las 170 mil 648 actas electorales, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la votación favorecía a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, con un 59.81% de la votación; mientras que Xóchitl la seguía en segundo lugar, con el 28.2% de los sufragios contabilizados, y finalmente Jorge Álvarez, con 9.3% de los votos.