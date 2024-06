¿Fraudes, quemas…? te decimos qué es falso y que es real en las #Elecciones2024MX

Desde supuestas prohibiciones del INE hasta presuntos asesinatos, en + Chilango nos dimos a la tarea de verificar caso por caso para que te mantengas bien informadx

La jornada electoral de este 2 de junio no estuvo falta de incidencias, acusaciones de fraudes, intentos de robos de urnas y mucha desinformación; no obstante, no todo lo que se dice en redes sociales es verdad y las elecciones de este domingo no fueron una excepción.

Por ello, el equipo de + Chilango se dio a la tarea de verificar cada una de las incidencias que más trascendieron en internet, para que tengas certeza sobre estas elecciones, las más grandes en la historia de México.

Ciudad de México

En Cuajimalpa, personal de la SSC acudió a la casilla 752 ubicada en la avenida Loma del Parque, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, luego que un funcionario de la demarcación reportó la probable presencia de un artefacto explosivo.

Luego de realizar una revisión en el lugar, efectuaron un recorrido en las instalaciones y determinaron que no había ningún objeto que pusiera en riesgo a los asistentes, por lo que se continuó con las votaciones sin que se reportaran incidentes.

Además, el INE desmintió una publicación de Whatsapp sobre una supuesta prohibición de ingresar con teléfono celular a la oficina. Aclaró que es falso y que al contrario, la ciudadanía puede ingresar con sus móviles a la casilla sin que ello amerite sanción.

Las autoridades de la alcaldía

Cuajimalpa enviaron a su policía auxiliar con una falsa alarma de bomba a la casilla #0752 para evitar el proceso de votación. La ciudadanía no lo permitió.

— Carlos Orvañanos Rea (@carlosorvananos) June 2, 2024

Estado de México

En la casilla de la sección 0761, de Cuautitlán Izcalli, la Junta Local del INE Edomex reportó la suspensión definitiva de votación en la casilla básica de la sección 0761 de Cuautitlán Izcalli debido a que incendiaron la documentación electoral y la papelería correspondiente.

Y ¿qué pasó después de la quema de la casilla en Cuautitlán Izcalli.



-Hay un detenido

-Las votaciones continuaron con normalidad



Aquí la información de: @FernandoCruzFr7



pic.twitter.com/3YM8n9VRZf — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐨 (@Alberto_Rubio) June 2, 2024

Puebla

El consejero presidente del Consejo local del INE en Puebla, Edgar Arias Alba, confirmó dos incidentes de violencia, aunque tienen reporte de al menos 10 casos durante la jornada electoral en esa entidad.

Detalló que en Amozoc, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a seis sujetos por, por la presunta compra de votos, entre los que estaría involucrado el candidato a esa municipalidad por Morena, Severiano de la Rosa.

Sin embargo, el secretario general de Morena en la entidad, Agustin Guerrero, desmintió la detención del aspirante, “es totalmente falso… salió a votar, está en su casa ya platicamos con él y no hay mayor problema”. Aunque admitió que el conflicto se derivó entre simpatizantes del partido, el dirigente admitió que el candidato no estuvo presente en el mismo.

En Amozoc Puebla, 5 personas fueron detenidas por los pobladores por presionar a votantes a apoyar a Morena y su candidato que es el hermano del actual alcalde Mario de la Rosa.

pic.twitter.com/ovaWaSFbFw — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) June 2, 2024

Un segundo reporte es Tlapanalá donde quemaron urnas y sustrajeron seis paquetes electorales de la casilla 2069, ubicada en la Escuela Gabriela Mistral. Finalmente, el dirigente estatal, informó de un tercer caso en Ixtacamaxtitlán, donde ocurrió una agresión en torno a una casilla, sin embargo, acotó que aún están por confirmar la información.

Trascendió el asesinato de una mujer en el Coyomeapan, debido a un impacto de bala, incidente por el que habría dos personas detenidas; sin embargo las autoridades locales no confirmaron esta información hasta el cierre de esta edición.

pic.twitter.com/Bh95rxvEKY — Menny ALERTA DE RIESGO (@MennyValdz) June 2, 2024

Querétaro

En la casilla ubicada en la Escuela Bachilleres Plantel Bicentenario, de la sección 0538 de Querétaro, fue captado en video el momento en que dos personas intentaron quemar una casilla pero no lo lograron; no obstante, al intentar huir, una persona los embistió con su camioneta. El INE reconoció más tarde el intento de acto vandálico e informó que el incidente no afectó el desarrollo de la jornada, ya que la casilla siguió operando con normalidad.

pic.twitter.com/i8WE4ykUYf — Carlos Vinicio Arredondo🎙 (@CarlosVinicioAR) June 2, 2024

También se reportó la quema de una casilla en Boulevard de las Ciencias 2077, sección 890 de Juriquilla, en donde ciudadanxs tomaron videos en los que se observa fuego en una parte de la casilla, mientras los funcionarios electorales contuvieron a las personas para reducir los daños. Ciudadanos reportaron dos personas heridas. Después del incidente, la casilla retomó sus operaciones normales.

pic.twitter.com/NNdrZbvkgg — Franco Valencia (@francoavalencia) June 2, 2024

Además, Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva del INE en Querétaro, confirmó que las casillas instaladas en la colonia Los Olivos, en el municipio de San Juan del Río, fueron vandalizadas por un grupo de personas.

Baja California

Juan Alejandro, vocal de organización del INE en Baja California, confirmó que alrededor de las 10:31 de la mañana dos personas a bordo de una motocicleta robaron material electoral (local y federal) en la casilla básica de la sección 2, de la ciudad de Ensenada.

Ante reporterxs, explicó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ensenada lograron localizar poco después a lxs involucradxs, quienes, según indicó, tuvieron un percance vehicular.

“Hasta donde tenemos información, chocaron con un vehículo. Entonces ahí los detuvieron. Esa es la parte que nosotros tenemos”, añadió tras comentar que por este motivo se suspendió la votación en la casilla.

pic.twitter.com/qPRikOXlvm — Berenice (@BereniceDiazG) June 2, 2024

Hermosillo, Sonora

Con respecto a una denuncia en video contra una funcionaria de casilla en Hermosillo, Sonora, a la que se acusó de insertar boletas en las urnas, el INE aclaró que se trató de la presidenta de casilla, quien ayudó a personas con discapacidad a emitir su voto, como lo establece el Instructivo para la y el funcionario de casilla.

⚠️Así las funcionarias de casilla en colonia Palo Verde, en Hermosillo.

pic.twitter.com/x4klVvhDea — kathya Félix (@katthyaaa) June 2, 2024

Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que abrió 11 carpetas de investigación por incidencias relacionadas con la jornada electoral de este domingo. En un comunicado, la dependencia detalló que en la región del Istmo hay dos reportes, uno en Santa María Xadani por amenazas y otro en Salina Cruz por compra y coacción del voto.

Mientras que en la región de la Costa hay tres denuncias por el delito de amenazas en San Pedro Pochutla, una por lesiones en Santiago Pinotepa Nacional y la última en Santiago Jamiltepec por compra y coacción del voto.

Respecto a la región de la Sierra Sur los reportes son por delito de amenazas en Miahuatlán de Porfirio Díaz; mientras en la región de la Cuenca se abrió la indagatoria por delito contra legitimidad de las elecciones en San Felipe Jalapa de Díaz.

Asimismo en la región de Valles Centrales, en Tlacolula de Matamoros se iniciaron tres carpetas una por lesiones y dos por daños, además de una más en Santa Lucía del Camino por disparos de armas de fuego.

pic.twitter.com/pKF2IVfRCZ — Red es Oaxaca (@Red_es_Oaxaca) June 2, 2024

Chiapas

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas determinó, horas antes de la jornada electoral, no llevar a cabo elecciones en los municipios de Pantelhó y Chicomuselo.

La decisión se tomó luego de los acuerdos emitidos por los Consejos Distritales 02 y 08 del INE Chiapas, a falta de condiciones de seguridad y actos de violencia.