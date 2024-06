Sheinbaum queda en primer lugar de la elección, según el Conteo Rápido del INE

La candidata de la coalición Morena, PT y PVEM, obtuvo entre 58.3 y 60.7% de los votos, de acuerdo con el INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, dio a conocer los resultados del Conteo Rápido de las elecciones presidenciales, en las que la candidata Claudia Sheinbaum obtuvo una votación de entre 58.3 y 60.7%.

En el último mensaje de la jornada de este domingo, Taddei Zavala detalló que se trató de un conteo basado en los resultados de 5 mil 651 casillas, que representan 74.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de 95%.

En segundo lugar, de acuerdo con el Conteo Rápido, quedaría, Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, con una preferencia de entre 26.6% y 28.6%; seguida por Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, con 9.9% y 10.8%.

El porcentaje de participación ciudadana, abundó la consejera presidenta del INE, se estima entre el 60 y 61.5% de la Lista Nominal de Electores.

AMLO felicita a Sheinbaum

Luego del mensaje de Guadalupe Taddei, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Claudia Sheinbaum. “Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato de Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD, y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen”.

En un mensaje transmitido en redes sociales, López Obrador afirmó que Sheinbaum Pardo será la primera mujer presidenta de México en 200 años de historia, “desde 1824, desde la primera República federal desde que gobernó Guadalupe Victoria”.

Minutos más tarde, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció que los resultados de los conteos rápidos no le favorecieron, con una tendencia que parece, dijo, es irreversible.

“Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Por ello reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales”, afirmó en conferencia de prensa.

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, por su parte, agradeció al Presidente de la República su mensaje y agregó: “Este 2 de junio el pueblo de México nuevamente ha dado una lección de democracia y dignidad y una vez más estamos haciendo historia. ¡Viva México!”.