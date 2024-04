Sheinbaum recorre la huasteca potosina con pueblos originarios

La candidata presidencial descartó que el segundo debate cambie el rumbo de la elección

La candidata a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, descartó que tras el segundo debate presidencial del próximo domingo a las 20:00 horas en los Estudios Churubusco, los números que han demostrado las diferentes encuestas y que la ubican hasta dos dígitos arriba del segundo lugar, cambien, además de afirmar que el formato del mismo se modificó para beneficiar las propuestas.

“En el primero todavía subimos un poco, entonces no creo que cambie de manera importante el debate. Ahora, los temas del segundo debate, es para mostrar lo que ha hecho el país, el presidente (Andrés Manuel López Obrador)”, expuso en conferencia a pregunta expresa de + Chilango, en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Respecto de los temas que se tocarán en la querella con sus contrincantes que lleva por título La ruta hacia el desarrollarse México, con los tópicos crecimiento económico, empleo e inflación; infraestructura y desarrollo; pobreza y desigualdad; así como cambio climático y desarrollo sustentable, subrayó que son precisamente lo que todos los días le dice a sus simpatizantes.

“Es la política del Humanismo Mexicano, de que la Cuarta Transformación ha dado resultados, particularmente, en un nuevo modelo económico: Economía Moral, el Humanismo Mexicano, que quiere decir: Por el bien de todos, primero los pobres, Prosperidad compartida, que si no hay desarrollo compartido, y no es crecimiento, desarrollo con bienestar y sustentabilidad, no puede hablarse de prosperidad”, indicó.

La abanderada aseguró que “se ha demostrado ahora que el modelo es tan exitoso, que el mundo entero está viendo el modelo mexicano: Crecimiento económico, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades, el nivel más alto de empleo formal en la historia del país, el nivel más alto de salario medio del IMSS, aumento en el salario mínimo frente a otras economías similares donde no tuvieron aumentos por la crisis de la pandemia”.

Subrayó que en el tema de cambio climático y medio ambiente o sustentabilidad, tiene algunos puntos que planteará durante el debate, además de explicar el Modelo de la Economía Moral y el Humanismo Mexicano.

Del cambio en el formato que habían pedido Morena y sus aliados, para beneficiar el mensaje a la población y que la y el moderador, Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho, no tengan tanto tiempo, comentó que “sí cambia el formato, hay menos preguntas de los conductores y hay más tiempo para poder exponer los temas”.

En otro orden, habló de los principales proyectos para la entidad. “Ayer recorrimos la carretera Tampico-Valles y es indispensable no sólo mejorarla, sino también ampliarla; el segundo es que el presidente está haciendo la de Ciudad Valles-Tamazunchale, está a punto de terminarla y nosotros la vamos a llevar hasta Huejutla para comunicar la Huasteca; tercero es el aeropuerto de Tamuín, y eso va a permitir todavía más el desarrollo turístico de la Huasteca Potosina, evidentemente, con un ordenamiento territorial; para proteger la naturaleza y evitar privatizaciones”.

Destacó que uno de los temas centrales, junto con otros estados de la República, es el abastecimiento de agua potable. El acceso al agua potable. “En la Huasteca hay agua y tenemos que tener el ordenamiento de las concesiones, que tiene que ver con la modificación de la Ley Nacional de Aguas, de la que hemos estado hablando. Y por otro lado, la infraestructura, tanto la infraestructura de pozos que pueden ser en esta zona y la infraestructura hidráulica que pueda llegar a todas las poblaciones”, indicó.

Recibe bastón de mando

Más tarde, la ex jefa de gobierno se reunió con simpatizantes de los distintos municipios de la zona sur de la huasteca potosina, en la población de Tamazunchale, donde tras recibir el bastón de mando de los pueblos originarios de esta región, recordó que si bien Morena, PT y PVEM van juntos para la Presidencia y diputaciones federales, en senadurías, diputaciones locales y presidencias municipales, por separado, hay que votar por las fuerzas políticas de su alianza y siempre en unidad.

Refirió que Tamazunchale significa “lugar de la mujer gobernadora”, y el movimiento de transformación es tan noble que por primera vez en 200 años, una mujer llegará a la Presidencia de México.

Luego, la aspirante se trasladó a Huejutla de Reyes, Hidalgo, en donde refirió a sus correligionarios que se apoyaría al campo todavía más y a permitir la generación de empleos en toda esta zona. La jornada concluyó con una asamblea de Tantoyuca, Veracruz, estado el de este jueves reanudará su recorrido por el país, que concluirá en Puebla.