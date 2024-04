Sheinbaum se reúne con sector agropecuario de Yucatán

La candidata presidencial presentó un plan de siete puntos ante artesanas, bordadoras, alfareras, zapateros, pescadores y ganaderos en los municipios de Tekax e Izamal

Luego de escuchar las problemáticas en los sectores agropecuarios, pesqueros y ganaderos, en asamblea en el municipio de Tekax, Yucatán, en cuanto a la producción y al abuso del que son objeto por parte de quienes les compran sus productos a precios muy bajos, Claudia Sheinbaum les presentó siete puntos para comprometerse con estos productores.

“Vamos a mantener los apoyos que ya existen, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar. Se va a mantener (la entrega) de fertilizantes gratuitos. Eso para empezar, pero no nos vamos a quedar ahí. Aquí no nos vamos a esperar a llegar a la Presidencia, le voy a mandar una carta al director de Comisión Federal de Electricidad (Raúl Armando Jiménez), para que se abra una mesa de trabajo para que se regresen los subsidios para los pozos agrícolas y ganaderos, porque es injusto, se pagaba una tarifa y de pronto, llegó el triple, llegó cuatro veces lo que se pagaba antes y no es justo cuando no se puede sacar lo suficiente de la producción agrícola y que se tengan que pagar esas tarifas, claro, lo vamos a desarrollar cuando lleguemos, eso es garantía, pero que desde ahora pueda hacerse una mesa de trabajo”, advirtió.

La candidata presidencial adelantó que enviará también una carta al director general de la Comisión Nacional de Aguas, Germán Martinez Santoyo, para solicitar la legalización de todas las concesiones de pozos, que permitan los apoyos que se requieran.

Asimismo, refirió que hará un proyecto conjunto entre los gobiernos estatal y federal para la instalación de paneles fotovoltaicos en las casas para bajar la tarifa de luz, no solamente con subsidios, sino también con menor consumo de electricidad, para el bombeo de pozos agrícolas y ganaderos.

“Vamos a apoyar con financiamiento para los pescadores, para los agricultores”, y mencionó que a través de la Financiera para el Bienestar se garantizará la entrega de créditos con tasas adecuadas para que puedan tecnificar el riego para todos aquellos que no lo tengan, a fin de mejorar la productividad del campo de sus parcelas.

También, afirmó, se hará un programa especial para que en los caminos artesanales como en el caso de Oaxaca además de otros estados, con la conjunción del trabajo, de los ejidos de los productores, se recuperen los caminos sacacosechas y la comercialización.

Señaló la importancia de los acuerdos directos entre el comercializador y el productor agrícola, para el pago de precios justos a los productores agrícolas del país, con el objetivo de evitar intermediarismo “que luego ocurre, que compra muy bajo el producto y luego se vende muy caro”.

Sheinbaum Pardo resaltó que existe todo el potencial para que la producción agrícola de Yucatán traiga bienestar a los agricultores, a los pescadores, “estamos junto a un gran consumidor que es la Riviera Maya, si nos organizamos. Y además, el Tren Maya no sólo va a ser de pasajeros, sino que va a ser de carga para disminuir los costos de transporte de la producción”.

Más tarde, durante un encuentro con mujeres rurales, en la localidad de Ticul, lugar de artesanas, bordadoras, alfareras y zapateros, entre otros oficios, Sheinbaum Pardo hizo el compromiso de apoyar a las artesanas de Yucatán y el país “porque no sólo representan a sus pueblos originarios y lo que es la riqueza cultural que se expresa en cada tejido, textil y obra de arte que se produce, por eso vamos a hacer un programa especial para ellas de los pueblos originarios para que no solamente puedan comercializar sus productos sino que tengan recursos para poderlos desarrollar”.

Además, preguntó, ¿mujeres de campo tienen derecho a la propiedad, para ser ejidatarias?, pues también cómo va a llegar una mujer presidenta, vamos a reconocer la propiedad de las mujeres sobre los ejidos”.

Para finalizar su visita a “La tierra del faisán y el venado”, Sheinbaum Pardo encabezó una asamblea con simpatizantes del municipio de Izamal.

Caso Zaldívar

Respecto de la investigación producto de una denuncia anónima por posibles actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar, insistió en que se trata de una situación atípica dentro de la propia SCJN.

“Ya he dado mi opinión de que lo que hizo, en este caso la Suprema Corte, la ministra, de levantar una investigación en 24 horas, desarrollarla y además públicamente sancionar, es algo fuera de lo común y más en medio de un proceso electoral”, señaló a su llegada a Tekax, para después ser cuestionada si esto no es una causa para que Norma Piña Hernández sea llevada a juicio político, “ya lo están definiendo nuestros compañeros (de Morena y aliados)”.

Asimismo descartó la posibilidad de llevar a juicio a Xóchitl Gálvez, por presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito,“no, nosotros estamos en una contienda electoral y ya el pueblo de México ya decidió que quiere que siga la transformación, ya nada más que salgan a votar”, a tiempo de referir estar lista para el segundo debate presidencial que se llevará a cabo el 28 de abril en los Estudios Churubusco.