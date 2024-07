Nesting: tu hogar, tu refugio

Volver más agradables y habitables nuestros espacios cotidianos puede hacer que queramos permanecer más tiempo en ellos

Por Ana Paula Domínguez

Llegan las vacaciones y automáticamente pensamos en salir corriendo de casa. ¿Por qué te quieres ir?, me preguntó mi hijo. Me quedé pensando un instante, mirando la estancia de mi hogar. En ese momento me di cuenta de que quería irme porque había algunos muebles y objetos decorativos que ya no me gustaban. Así que en lugar de huir, las vacaciones pueden ser el momento perfecto para re-organizar nuestro espacio y realmente habitarlo.

¿Por dónde empezar?

Purifica





Haz una revisión exhaustiva de los objetos decorativos que solamente ocupan un lugar y no tienen ninguna función práctica, ¿podría este artículo serle útil a alguien más? Si es así, dónalo a quien lo necesite.

Se dice que la ropa que no has usado en más de un año, quizás no la vuelvas a usar. Limpia tu clóset y regala la que has sacado siempre y cuando esté en buen estado. Una vez hecho esto, comprométete a regalar una prenda, cada vez que entre otra a tu clóset.

2. Re-organiza





Saca muebles, pinta de otro color las paredes, cambia las habitaciones, compra plantas y haz lo que puedas para dejar tu espacio cálido y cómodo.

3. Realiza actividades de autocuidado para encontrar arraigo y calma

Antes de dormir, te recomiendo tomar una ducha o meter tus pies en un baño de sales Epsom.

Saca los aparatos electrónicos de tu habitación y reemplaza el celular por leer un libro antes de dormir.

Si te cuesta conciliar el sueño, prueba hacerte un té de manzanilla, valeriana o pasiflora, ya que además de reducir el estrés, te ayudará a relajarte

profundamente.

4. Toma el sol





Por último, no te olvides de tomar el sol aunque sea subiendo a la azotea de tu casa. El cuerpo produce vitamina D cuando el sol llega a la piel de forma directa. Idealmente hay que tomarlo antes de las 12 del día, 10 minutos de frente y 10 minutos de espalda, sin protector solar.

