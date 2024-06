Una fábula de quiénes nos leen

Te invitamos a leer Un Taco de Suadero escrito por el columnista de + Chilango Gabriel Rodríguez

Gabriel Rodríguez Liceaga

Formamos parte de un bloque generacional de autoras y autores que tienen una retroalimentación instantánea con quienes nos leen y esto no es sino primoroso. Me encanta recomendar libros o escuchar comentarios sobre los propios. La cosa es que hace una semana me escribe un sujeto al que tengo en Facebook desde hace años pero no conozco en persona. Sin ningún amago de saludo me pone:

Pregunta: mis tías y yo tenemos miles de libros que son de mi abuelo que tiene millones y he estado pensando que podemos hacer con ellos, o sea por mi me los quedaba pero no me caben en mi depa y en casa de mis tías están Mega polveandose y haciéndose viejos

Que se te ocurre que podría hacer? A mi me gustaría venderlos pues seguro una lana si es!

[Investigue en Amazon pero no se si sea buena opción (que yo creo que si) pero cobran mensualidad

Es importante mencionar que a la par que recibí este mensaje, estaba yo en la fila para ejercer mi derecho al voto en la fiesta de la democracia recién ocurrida y cuyos resultados ya todos conocemos.

Te conviene venderlos en una librería de viejo, pero suelen pagar menos de lo que uno cree… fue mi respuesta.

Tipo las del centro y así? Me respondió.

Sí. La verdad es que en casi todas te los van a comprar por kilo. Esto es muy injusto pero las grandes colecciones acaban siendo vendidas más por el papel que representan que por la literatura que contienen. Prepárate para desilusionarte.

Salí de la casilla con un regusto molesto. Este año los discursos de las tres opciones me parecían poco más que vacíos. ¿Los partidos? Muéganos. No quería votar por la 4T pero tampoco por un partido que está en contra del aborto.

La opción de Movimiento Ciudadano era como votar por un color. Y sin embargo, no puedo sino estar feliz por el evento histórico de tener la primera mujer presidenta a cargo de la nación que amo.

Antes de que me meta en más problemas con mis opiniones políticas, les comparto el último mensaje que recibí de esta persona:



Okas bueno! Primero me esperaré a que mi abuelo se muera para poder vender sus libros y ya en las vacaciones de verano ( si aún no he conseguido trabajo) me pondré a hacer inventario.

Qué graciosa es la gente que no sabe trabajar, pensé y me fui con mi familia, todos con el pulgar entintado, por un helado.