Vacunación, una práctica a la baja en México, alertan especialistas

Las vacunas son una forma eficaz de protegernos contra enfermedades; sin embargo, especialistas advierten sobre una preocupante disminución en su aplicación

Por Natyelly Meneses Arias

Mi hijo Fernando tiene 12 años. Es un niño que casi no se enferma, pero una noche tuvo fiebre alta, de 40 grados. Cuando su doctora lo revisó, me lanzó una pregunta que hizo que se me subiera la temperatura: “¿lo vacunaste contra la influenza?”. Avergonzada, le respondí que no; la verdad, se me pasaron las fechas. Una prueba confirmó el diagnóstico: Fer tenía influenza. Si bien no hay certeza de que una vacuna lo hubiera protegido del contagio, es probable que hubiera mitigado los síntomas.

Las vacunas nos protegen durante toda la vida y en diferentes edades, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, especialistas alertan sobre una preocupante disminución en la aplicación de vacunas en México.

“Lamentablemente, llegan a los hospitales y a consulta niños con cero dosis. Esto es un riesgo muy importante para ellos y para la población en general”, advierte el doctor Eduardo Arias, infectólogo pediatra.

De acuerdo con el especialista, integrante de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, uno de los riesgos de que se extienda la no vacunación es que regresen enfermedades ya erradicadas, como la poliomielitis, el sarampión o la rubéola.

Pandemia y grupos antivacunas infectan la cobertura de vacunación



El doctor Arias señala que la pandemia de Covid-19 y los grupos antivacunas han significado un retroceso en los índices de vacunación en México. Con la pandemia, en 2020, se vio una caída de la vacunación debido a que, por un lado, los esfuerzos se centraron en combatir el virus SARS-CoV-2 y, por el otro, las personas no podían salir de sus casas para acudir a los centros de salud, explica el médico.

Para el especialista, la desinformación que se extiende en grupos que están contra la inmunización es un factor que impacta en la cobertura de la vacunación: “Otra situación con la que estamos luchando día a día, es con los grupos antivacunas, gente que no confía en estos biológicos”, señala el doctor Eduardo Arias.

Las vacunas salvan vidas



El especialista enfatiza que las vacunas son uno de los principales medios que salvan vidas ante enfermedades infectocontagiosas. Por ello, pidió no dejarse llevar por fake news sobre la vacunación ni creer que las vacunas ponen en riesgo a las personas. Calificó como “catastrófico” que con todos los avances en la investigación médica y sobre estos biológicos, haya personas que no quieran protegerse.

Mitos sobre las vacunas

“Las enfermedades prevenibles por vacunas están casi erradicadas y no es necesario que me vacune”.

“Las enfermedades de la infancia prevenibles por vacunas son inevitables”.

“Es mejor la inmunización por la enfermedad que por las vacunas”.

“Las vacunas tienen efectos secundarios peligrosos”.

“Las vacunas causan autismo”.

Beneficios de las vacunas

Las vacunas protegen contra muchas enfermedades, como el cólera, COVID-19, difteria, hepatitis B, neumonía, poliomielitis, varicela, rabia, tétanos, etc.

Según cálculos de la OMS, las vacunas salvan la vida de 4 millones de niñxs cada año.

Al vacunarnos, evitamos contagiar enfermedades prevenibles a las personas que nos rodean.

Es más probable padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible mediante vacunación que por una vacuna.





Datos que alarman



Si no existieran las vacunas, la esperanza de vida se reduciría a 30 años. En México, sólo 4 de cada 10 niños tienen al día su cartilla de vacunación. México ocupa el cuarto lugar en niños que no recibieron la primera dosis de la vacuna contra la difteria, tosferina y tétanos, precedido por India, Pakistán e Indonesia.

*Texto adaptado para + Chilango