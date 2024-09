Date permiso y tiempo para estar mal

No hay personas invencibles. Cualquier líder debe permitirse caer, parar y ser vulnerable, dice Lucila Parera, de NotCo. De lo contrario, advierte, puede estallar una grave crisis

Por Genaro Mejía @genarorastignac

No quería que los demás pensaran que no podía. Al ser una mujer muy joven, Lucila Parera prefirió aparentar que todo estaba bien. Tenía un trabajo y una vida normal, pero no era feliz.

Por cumplir las expectativas de los demás, se guardó sus emociones hasta que el tiempo le cobró fractura y la crisis le estalló en la cara cuando ya no pudo más. “Sí la pasé muy mal, la pasé horrible y no se lo deseo a nadie”, dice la Head of Marketing de NotCo México.

Lucila es argentina y trabajó en Unilever más de ocho años, hasta que recibió la propuesta de encabezar el área de marketing de NotCo, una startup que produce leche, helado, hamburguesas y mayonesa hecha de frutas y verduras que saben igual a los productos de origen animal, a través del uso de inteligencia artificial.

Con esa experiencia detrás, sabe que como líder no puedes ser invencible. “Creo que el gran fracaso fue no haberme dado mi espacio para sentirme mal. Y de ese tropiezo aprendí un montón”, cuenta. Por eso recomienda a las y los líderes: “Date el espacio, date el tiempo, trata de entender por qué te sientes mal y de ahí van a surgir cosas buenas”.

Durante la charla que tuvimos con ella en el podcast Fábrica de Líderes , nos contó sobre cómo alimenta su cuerpo, su mente y su espíritu. Muy disciplinada con la comida y el ejercicio, a Lucila le encanta ver series de TV de todo tipo, escuchar podcast y leer novelas de ficción.

Hace meditación y aprende budismo laico, pero en su búsqueda ha probado de todo: constelaciones familiares, biodecodificación, terapias de Reiki, terapias de energía, terapia psicológica, flores de Bach… Todo eso le ayuda a encontrar el equilibrio y la paz, nos cuenta en el podcast de GS1 México.

Destaca en especial la importancia de la terapia con el psicólogo: “Fue lo que me habilitó a decir: ‘Che, no tenés que estar siempre bien’. La vida no es: ‘Ay, qué bien que la estoy pasando todo el tiempo’”.

Escucha a todos, pero decide tú

Ser líder no es dirigir equipos, dice Lucila. Ser líder es unificar objetivos y hacer que todos lleguen a un mismo lugar, agrega.

En ese camino de líder, para ella hay dos elementos clave:

Escuchar y aprender. “Para poder ser un buen líder hay siempre que ponerse en la posición de aprendizaje. No importa qué posición ocupes, lo que importa es que vos siempre vas a poder aprender de quienes están abajo, de quienes están al lado tuyo, de quienes están arriba tuyo”. Tomar decisiones y afrontarlas. “Parece contradictoria, pero no lo es: se trata de poder tomar decisiones. Está buenísimo escuchar y está buenísima la apertura, pero hay momentos en los que hay que saber cerrar”.

Encontrar el punto medio entre la empatía y la escucha, por un lado, y tomar la decisión y asumir la responsabilidad y las consecuencias, por el otro, afirma, es la clave de los mejores líderes. A este equilibrio, dice, hay que agregar el ingrediente mágico de la intuición, pues si la desarrollamos, nos va a guiar para elegir los mejores caminos.

Parte de esa intuición, insiste, es darte cuenta cuando algo anda mal. “Le recomiendo a todo el mundo que sienta que no da más, que hay algo que le molesta, algo que no está bien, que frene, que le preste atención, porque seguir no lo va a resolver. Ignorar los problemas no los resuelve”.