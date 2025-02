¡Ahí vienen los agentes de IA! ¡Prepárate!

Los próximos 5 años se vivirá una transformación más profunda que en los últimos 100, y sí: tiene que ver con la inteligencia artificial. Puede ser una gran noticia para startups y pymes

Genaro Mejía

Tienen la capacidad de los mejores doctores de Harvard, Stanford o el MIT, pueden tomar las mejores decisiones para tu negocio, trabajar sin descanso todos los días del año y a todas horas y, lo mejor de todo, a un costo tan bajo que hasta las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los trabajadores independientes lo pueden pagar.

Se llaman agentes de inteligencia artificial (IA) y son sistemas o programas capaces de realizar tareas de forma autónoma en nombre de un usuario u otro sistema, diseñando su flujo de trabajo y utilizando las herramientas disponibles.

Los agentes de IA son capaces de realizar un montón de funciones, como la toma de decisiones, la resolución de problemas, la interacción con entornos externos y la ejecución de acciones. Son capaces de resolver tareas complejas en diversos contextos empresariales, alcanzando niveles de superproductividad.

Y no son cosa del futuro ni de países súper tecnologizados: ya están funcionando ahora mismo y es una empresa mexicana la que está liderando esta revolución. Se llama Sr. Ventas y fue fundada por Andrés Ponce de León, Aleister Montfort, Max Lugo y Federico Riveroll, todos mexicanos, en 2024.

Esta empresa mexicana es un spinoff de Entropía AI, una de las firmas de IA más influyentes en la región, y está llevando el poder de los agentes de inteligencia artificial a empresas de todos los tamaños, desde grandes corporativos hasta pymes, con el objetivo de maximizar la productividad y eficiencia operativa.

Nacida en una garage, Entropía AI ya es líder en América Latina desarrollando tecnología en inteligencia artificial para organismos multilaterales en Estados Unidos y Europa, colaborando con empresas AAA en México, y ofreciendo soluciones innovadoras, apalancadas en las más recientes tecnologías de lenguaje, para un amplio segmento de pymes en el país.

“Un agente de inteligencia artificial es un sistema autónomo diseñado para ejecutar tareas específicas con una eficiencia potencialmente superior a la humana”, explica Andrés, quien asegura que estos agentes “provocarán una mayor transformación durante los próximos cinco años que todo lo que cambió en los últimos 100”.

¿Miedo o esperanza?

Seguro que ya has leído que la IA afectará hasta el 60% de los empleos actuales, y eso puede darte mucho miedo. Pero lo que no se dice mucho es que, como ha pasado en las anteriores revoluciones tecnológicas, también se crearán millones de nuevos empleos, más de los que desaparecerán o serán reemplazados.

¿Qué hacer? ¿Entrarle o no a esta revolución de la IA? La disyuntiva no es tal. Si eres emprendedor, dueño de una empresa o trabajador autónomo, no entrarle te dejará fuera de la jugada.

Un ejemplo: se estima que hasta un 40% de las ventas se pierden debido a ineficiencias en los procesos de servicio y atención al cliente, lo que representa casi 50,000 millones de dólares en ventas potenciales no atendidas​ en América Latina.

La velocidad de respuesta sigue siendo un obstáculo: el 80% de las empresas tarda más de 24 horas en responder a clientes y prospectos, lo que genera una pérdida significativa de oportunidades y un impacto directo en la experiencia del consumidor​.

En estos casos, una solución como Sr. Ventas y sus agentes de IA ayudan no sólo a acelerar los tiempos de respuesta, sino a mejorar la satisfacción del cliente, realizar inteligencia comercial y, al final, lograr elevar las ventas y los ingresos.

Pero es apenas el principio. Entropía AI ya trabaja en agentes especializados para contabilidad, análisis de negocios, gestión de tareas y automatización de procesos de backoffice. “La inteligencia artificial ya no es una opción, sino una necesidad”, dice Andrés, quien asegura que “el cambio que va a inducir la inteligencia artificial es tanto o más poderoso que el que tuvo el internet en su momento”.

Lo mejor es que el acceso a estos agentes de IA es democrático y para todos los bolsillos de todo tipo de empresas. Estos agentes te ayudarán a elevar tu competitividad, llevar tu negocio al siguiente nivel y cambiarán por completo la vida como la conocemos. Tal vez hasta nos den ese tan anhelado tiempo libre que hoy no tenemos… Tú decides si le entras con miedo o esperanza.