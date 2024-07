Compararte con los demás te puede llevar a tomar decisiones erróneas y al fracaso. Cuando emprendes, nunca debes perder el foco del corazón de tu negocio, dice Guillermo Villegas, CMO y cofundador de Zebrands

¿Por qué la otra empresa es más exitosa que la mía? ¿Por qué esta otra está recibiendo más financiamiento? ¿Por qué venden más que nosotros? ¿Por qué ese líder brilla más que yo?

Estas preguntas que surgen de compararnos con los demás no tienen una respuesta correcta. Lo único que logran es hacernos sentir miserables, inseguros, fracasados.

Guillermo Villegas, Chief Marketing Officer y cofundador de Zebrands, le llama a este fenómeno por el que todos hemos pasado “la crisis del ruido externo”.

Sabe de lo que habla porque a él y a sus socios les pasó. Habían fundado, en marzo de 2015, Luuna, una marca de colchones que rompió los esquemas en el sector, al llevar el producto a tu casa enrollado, darte la oportunidad de probarlo por 100 noches y devolverlo si no estabas satisfecho.

Muy pronto la calidad del servicio que lograron en toda la cadena de valor en un esquema de negocios Direct to Consumer (D2C), sin intermediarios, los catapultó al éxito.

Entonces vino la crisis. Animados por este éxito y ante el crecimiento de los marketplaces, donde un consumidor podía elegir una gran variedad de productos, lanzaron en 2021 Zebrands, con la ambición de lanzar más de 30 marcas en menos de dos años.

“Nos dejamos llevar mucho por el ruido externo y empezamos a descuidar cosas que eran muy valiosas de nuestro core, de las cosas más importantes que hacemos, como agregarle valor al consumidor final”, cuenta en la charla que tuvimos con él para Fábrica de Líderes, el podcast de GS1 México. “En ese momento, al hacer tantas marcas nuevas, perdimos el foco de las cosas que más importaban”.

Al darse cuenta de que estaban descuidando la esencia de su negocio, decidieron dar marcha atrás: detener el ritmo de lanzamiento de marcas nuevas e, incluso, cerrar otras que ya estaban en el mercado. Para Memo, como todos le dicen, fue muy duro enfrentarse a su equipo y comunicarles la decisión.

De esta experiencia le quedaron dos grandes lecciones que nos comparte:

1) ¡Aguas con el ruido externo! “No hay que dejarse llevar tanto por lo que está pasando allá afuera. Siempre, como emprendedores, como líderes, tengamos los fundamentales del negocio muy claros.”

2) ¡Nunca hagas suposiciones sobre tu equipo! Pensar que el equipo no te va apoyar antes de hablar con él es un error. “Nosotros solitos nos hacemos ideas en la cabeza de lo que el equipo va a pensar y sobrecomplejizamos las cosas, cuando lo mejor es tener las conversaciones de manera franca.”

Dormir mucho y comer poco

Las crisis son el día a día para los emprendedores. Por eso, para Memo, los líderes deben tener mucho cuidado en alimentar su cuerpo, mente y alma, para estar siempre sólidos ante cualquier tormenta.

Con un problema de pre-diabetes, buscó varias dietas y maneras de controlar sus niveles de glucosa en la sangre, hasta que se decidió por el fasting o ayuno intermitente.

La otra cosa fundamental para cuidar su salud física y mental es el sueño: dormir al menos siete horas y media a diario. “Cuando duermes, tú reparas tu cuerpo, activas tu sistema inmunológico y la hormona de crecimiento”, dice.

Para mantener su mente activa y en forma, Memo tiene temporadas en las que lee libros, otras en la que se enfoca en escuchar podcast, leer artículos científicos o, incluso, videos cortos de Tik Tok.

En la parte espiritual, tiene dos pilares. El primero es pasar un tiempo del día desconectado de su trabajo y conviviendo con su familia. El segundo es conectar todos los días con su propósito, que para él es inspirar a otras personas.

Para Memo, como líder, mientras estos alimentos están en su vida, tiene todo lo necesario para enfrentar cada batalla en los negocios y en la vida. “Esto me ayuda a reponer pilas. Además, es un motor para que me inspire en el día a día y es algo que me mueve a seguir haciendo las cosas.”

