La historia de un niño que soñó con un día ser el mejor bartender de México

Empezó con una tabla de madera y preparando ‘margaritas’ afuera de su casa. Tres años después, Isra Barón ganó el premio al mejor bartender de México de 2023 y luego fue elegido para preparar sus creaciones en la gala de los premios Oscar. Esta es su historia

Genaro Mejía

Desde niño destapaba refrescos y tomaba órdenes de tacos en el puesto de barbacoa de sus papás. Israel Barón, que en 2023 ganó el título al Mejor Bartender del Año en World Class México y se llevó el tercer lugar a nivel mundial, dice que ahí nació su amor por el servicio.

De una familia humilde, Isra, como le gusta que le digan, siempre tuvo grandes sueños. Primero quiso ser futbolista profesional y estuvo en las fuerzas básicas del Club Deportivo Toluca, pero no pudo seguir porque no alcanzaba el dinero.

Sus papás y su tía Eva le enseñaron el valor del trabajo duro y de la disciplina. Por eso nunca se detuvo. Cuido vacas y borregos, cargó y descargó camiones en una empresa de cárnicos, trabajó en agencias de viajes y se fue a hacer prácticas a restaurantes de España y Milán. Hasta que llegó la pandemia y todo se paró.

Su historia le ha dado la vuelta al mundo porque, en plena contingencia sanitaria, mientras estudiaba administración de empresas turísticas, acomodó un tablón afuera de su casa y empezó a preparar margaritas y mojitos “de a 50 pesos” para conseguir algo de dinero.

Ante el creciente éxito de sus tragos, limpió y arregló una vieja bodega de su papá en Capulhuac, en el Estado de México, donde abrió un espacio con algunos muebles usados, donde preparaba cócteles clásicos para su familia y amigos. Como a él lo conocían como El Pollo, le llamaron Pollito’s Bar.

Además de encontrar una forma de ganar algo de dinero, encontró su pasión. Compró libros de coctelería, herramientas, cristalería y practicó mucho, hasta que llegó a la Universidad Mexicana de Mixología.

Mientras seguía aprendiendo de drinks, empezó a conocer muchos bares en la Ciudad de México, donde sacaba su libretita y apuntaba todo lo que le llamaba la atención. Y volvió a soñar. Ahora su meta era entrar a trabajar a uno de esos lugares que admiraba, como Fifty Mills o Hanky Panky.

“He sido una persona perseverante y con mucha fe. Nunca me he desesperado. Siempre visualizo un futuro en el que las cosas van a suceder”, dice.

Todo ocurre en mayo

Para Isra mayo es un mes con magia. Es un mes donde todo lo bueno ocurre. “Tengo algo muy especial con mayo porque es un mes en el que me han sucedido muchas cosas muy lindas”, dice.

Aunque lo intentó, no fue aceptado en ninguno de los míticos bares donde anhelaba trabajar. Pero no se rindió y logró que le dejaran hacer prácticas en uno que estaba por abrir: Casa Prunes, donde empezó desde abajo, limpiando y ayudando, un 17 de mayo de 2021.

Después de cinco meses sin recibir sueldo ni propinas, Mica Rousseau, bartender en jefe de Casa Prunes, premió su disciplina y entrega, y lo contrató.

De nuevo, no se detuvo. Su hambre de aprender y crecer lo llevó a estudiar inglés y a conseguir que lo seleccionaran para Tales of the Cocktail, un festival que reúne a los mejores bartenders del mundo en New Orleans. Luego logró una beca para el programa de coctelería Bar Five Day en New York.

Con apenas dos años en un bar profesional, soñó de nuevo con ser uno de los mejores y ganar el prestigioso World Class México, que organiza y promueve a nivel mundial Diageo, empresa líder de bebidas con alcohol. Se sentía motivado, pues apenas el 2 de mayo de 2023, lo habían nombrado head bartender de Casa Prunes.

Con el apoyo de su compañero Jimmy Morales, quien había ganado World Class un año antes, logró convertirse en el Mejor Bartender del Año en México un 20 de mayo de 2023 con la responsabilidad de representar al país en la competencia global.

“Ahí me di cuenta de que ya no era nada más Isra del equipo de Casa Prunes, sino que ya era Isra de México, con el team de Diageo México, de la industria mexicana”, dice emocionado.

En São Paulo, Brasil, compitió en las Olimpiadas de los bartenders, contra los mejores de 60 países. Después de meses de estudio, entrenamiento, nervios y malpasadas, quedó en tercer lugar de la final mundial de World Class, algo que ningún otro bartender mexicano había logrado antes.

“Al no escuchar mi nombre como ganador tuve un momento como de duelo, muy doloroso, de tristeza. Quería estar solo. Me fui a mi habitación y me la pasé llorando hasta que me quedé dormido”, recuerda.

Pero la vida le tenía nuevas sorpresas y gracias a su talento y a ese tercer lugar, en marzo de 2024, fue elegido por Tequila Don Julio, junto al mítico mixólogo Charles Joly, para preparar las bebidas en la gala de los Oscar en Hollywood y deleitar a las estrellas.

¿A sus 29 años se detendrá Isra Barón y dejará de soñar en grande? Su respuesta no deja lugar a dudas. “No quiero ser uno más de la bola. Seguiré con el enfoque y la responsabilidad que me han distinguido”, dice. “He aprendido que uno mismo pone sus límites”.

——–Genaro Mejía es periodista de negocios con más de 20 años de experiencia y LinkedIn Top Voices. Speaker y estratega en comunicación y nuevas narrativas. LinkedIn: @GenaroM / Newsletter: Bar Emprende