Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México

Debido a la alta concentración de ozono, con la medida también se aplican restricciones al transporte público a partir de mañana miércoles

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la Fase 1 de contingencia ambiental, debido a las altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

De acuerdo con el reporte con corte a las 15:00 horas, se detectaron concentraciones máximas del contaminante de 158 partículas por billón, en la estación de monitoreo de Tlalnepantla, en el Estado de México.

Aunado a ello, en el transcurso del día la influencia de un sistema de alta presión sobre el Valle de México y gran parte del centro del país se intensificó, así como su estabilidad atmosférica asociada.

Dichos fenómenos, explicó, favorecieron la intensa radiación solar y viento débil sin dirección definida, situación que combinada con el arrastre de ozono hacia la zona Noroeste de la ZMVM y temperaturas de hasta de 30 grados centígrados, provocó altas concentraciones de ozono.

Con la medida, se aplicarán restricciones a la circulación del transporte en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, a partir de mañana miércoles 1 de mayo de las 05:00 a las 22:00 horas, a los siguientes vehículos:

De uso particular con holograma de verificación 2.

De uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

De uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

Los de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Para consultar los automóviles que están exentos de las restricciones, se puede consultar el siguiente enlace: RESTRICCIONES