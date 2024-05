Activan otra vez Contingencia Ambiental en el Valle de México

A las 14:00 horas de este miércoles, se reportaron niveles de ozono de 158, 157 y 155 partículas por billón en varias estaciones de monitoreo de la CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por ozono, en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a los altos índices de contaminación.

En el reporte de las 14:00 horas, el organismo informó que se reportaron 158, 157 y 155 partículas por billón del contaminante en las estaciones de Benito Juárez (BJU), Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) y Pedregal (PED) respectivamente, ubicadas en las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

Aunado a ello, la influencia de un sistema de alta presión en la región central del país, generó condiciones de estabilidad atmosférica, cielo despejado a medio nublado, radiación solar intensa y temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, lo que permanecerá esta semana.

“La combinación de estos factores propició la formación de ozono, mientras que el viento débil dentro del Valle de México ayudó a su acumulación en varias zonas. Los modelos meteorológicos indican que para el resto de la tarde aún se mantendrán las condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes”, señaló.

La Came recomendó a la población:



Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Restricciones vehiculares

Con la medida también se restringirá la circulación vehicular a partir de mañana jueves de 05:00 a las 22:00 horas, para los siguientes automóviles:

De uso particular con holograma de verificación 2.

De uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8.

De uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2

Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR

De carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de Circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.