Buscan que empresas en México se unan a un pacto contra los plásticos

Organizaciones internacionales como la ONU, WWF y WRAP promueven un tratado de alcance internacional para que las empresas contribuyan a reducir la contaminación

Instituciones internacionales y nacionales, como la ONU y la Profeco, coinciden en que la contaminación por plásticos es una de las más urgentes que enfrenta el planeta. Este material no sólo se produce y se consume de manera excesiva, sino que además hay una deficiente gestión de residuos, lo cual provoca que enormes cantidades de plástico se acumulen en el medio ambiente y provoquen un daño a la salud de los humanos, las especies y los ecosistemas.

México genera 5.7 millones de toneladas de residuos plásticos al año, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), los cuales son mal gestionados, lo que contribuye a la crisis climática, pues esta industria aporta el 3.4% de las emisiones de gases de efecto de invernadero a nivel global. Por esta razón, el WWF presentó recientemente el Pacto de los Plásticos de México, con el cual se convoca a empresas y ciudadanía, así como al sector público, para reducir el uso de este material y, con ello, la contaminación.

Durante la presentación estuvieron presentes Abi Márquez, coordinadora de Gobernanza del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Carolina Fernández, gerente de Alianzas Internacionales de WRAP, organización dedicada al reciclaje; Jorge Rickards, director general de WWF; Paola Rojas, periodista; y Ninel Escobar, directora de Cambio Climático de WWF. Esta iniciativa global existe en 14 países; no obstante, en México se trata del primer esfuerzo a nivel nacional para coordinar y articular los esfuerzos del sector privado, la academia, los gobiernos locales y la sociedad civil organizada para reducir la contaminación plástica y acelerar la transición hacia una economía circular.

Ninel Escobar, directora de Cambio Climático de WWF, explicó las cuatro metas del acuerdo. La primera es elaborar un listado con los plásticos “problemáticos y evitables para tejer una estrategia de reducción y eliminación”; la segunda, “alcanzar tasas altas de empaques reutilizables, reciclables o compostables”; muchas empresas de manera individual ya lo hacen, pero para lograr un cambio real, sistémico, se debe hacer de manera colectiva, por eso el tercer objetivo es que “estos envoltorios sustentables efectivamente se reutilicen, reciclen o composten”; la cuarta meta es “aumentar el porcentaje de material reciclado en el empaquetado”. Señalaron que ya se trabaja en la elaboración de la lista de los plásticos más perjudiciales, que se presentará en noviembre próximo.

Rumbo a un tratado global

Para hacer frente a esta crisis ambiental, en 2022 la Organización de Naciones Unidas firmó el Pacto de los Plásticos, una resolución tendente a desarrollar un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, sobre contaminación por plásticos que permita establecer metas y medidas ambiciosas en más de 150 países. El objetivo es eliminar y reducir progresivamente a nivel global los productos plásticos de más alto riesgo, problemáticos y evitables, así como polímeros y sustancias químicas de preocupación. Según la WWF, el sector de envasado y empaquetado es el mayor generador de desechos plásticos de un solo uso en el mundo, pues se estima que el 36% de éstos se utiliza en envases o embalajes.

De acuerdo con Carolina Fernández, de WRAP, está en fase de negociación un ambicioso tratado internacional que regule y marque las directrices a seguir respecto al uso del plástico. “Son 170 países los que están involucrados y quienes están impulsando soluciones de gran alcance. Se espera que este pacto entre en vigor en 2025”.

Cambios en la cadena productiva

El Pacto de los Plásticos de México está acompañado por organizaciones internacionales líderes en materia ambiental, centros de investigación especializados y organizaciones locales con amplia experiencia. Durante la presentación de esta iniciativa se hizo un llamado para que más empresas se sumen a este esfuerzo. Entre las empresas que ya se sumaron destacan Evertis, Maritime Procurement Services, Bioelements, Yakult, Grupo México Recicla y Ecolana. El Pacto para los Plásticos de México, afirmaron, pretende ser un “espacio de colaboración sistemática” para que las empresas, con respaldo técnico y científico, impulsen cambios en su cadena productiva.

“Platicábamos de los futuros ejemplos del cambio climático, pero ahora ya están frente a nosotros. No recuerdo un marzo tan cálido como el de ahora. Eso es en la CDMX, pero hay otras donde la sensación térmica es de hasta 60 grados. ¿Cómo impacta eso al cuerpo humano? ¿Cómo impacta a los animales y a la flora? La crisis hídrica ya está y pronto vamos a sufrir una falta de agua que no hemos dimensionado. Por eso, esto ya no es una convocatoria amable, sino un llamado urgente”, reflexionó la comunicadora Paola Rojas.