Ceremonia, una década de ofrecer diversidad musical

El festival se ha encargado de traer talento emergente y consolidado en diferentes géneros, principalmente del ramo independiente, para refrescar la escena musical en el centro del país. Pero antes ha tenido que encontrar su esencia entre evoluciones

Este 2024 se cumplen 10 ediciones del Axe Ceremonia, un festival que vio la luz por primera vez en 2013 con el propósito de darle un espacio (bien merecido) a exponentes de la música independiente nacional y extranjera, además de ofrecer un ambiente seguro, incluyente y didáctico para incluso convivir con otras expresiones artísticas y culturales.

El actual evento, a celebrarse el 23 y 24 de marzo, a partir de las 13:00 horas, se llevará a cabo en el Parque Bicentenario, y aunque este ya lo ha recibido con anterioridad, no siempre fue su locación. Lo cierto es que el festival ha evolucionado a lo largo del tiempo, por lo cual vale la pena hacer un repaso sobre sus inicios, artistas, algunas curiosidades y lo que esta ocasión tan especial entregará al público.

La primera vez

Cuando esta celebración cultural se presentó ante el público mexicano, lo hizo en el Centro Dinámico Pegaso de Toluca. El cartel, e incluso el video promocional, señalaban como punto de reunión al Parque Ecológico de Xochimilco, pero eso no sucedió por cuestiones de logística.

En aquel entonces contaba con una única fecha, que fue el 14 de septiembre, y logró agotar rápidamente sus boletos a precartel con el simple anuncio de la asistencia de Animal Collective, de acuerdo con Sopitas.

A esa banda de música experimental se unieron otros nombres como los mexicanos Simpson Ahuevo, Centavrvs y Little Jesus; los estadounidenses Nicolas Jaar y Toro y Moi; así como los canadienses Purity Ring (que se presentaba por primera vez en México). Por otro lado, el sello discográfico Ed Banger tuvo su propio escenario lleno de grandes representantes de la música electrónica, debido a la celebración de su décimo aniversario.

Ajustes… y una pausa en el camino

Desde su nacimiento hasta 2019, el Centro Dinámico Pegaso se convirtió en el hogar del Ceremonia. Cada año hubo un ajuste en el mes del festival: la segunda edición se realizó el 16 de agosto; la tercera, el 9 de mayo; la cuarta, el 9 de abril… Sería hasta 2020 que se mudaría del Estado de México a la capital del país. Ahora el Campo Marte recibiría a todos los seguidores de la música independiente.

Lamentablemente la pandemia por Covid-19 impactó al mundo, sin que México fuera la excepción. Tras considerar reagendar el evento de abril hasta los meses finales del segundo semestre, al final se decidió posponer todo hasta el siguiente año. Como una forma de sobrellevar el momento, se anunció el Ceremonia en Casa, que se encargaría de llevar la música de L’Impératrice, Paloma Mami, Anna Prior (de Metronomy), Pabllo Vittar y más directo a los hogares desde la virtualidad.

El 2021 llegó y la octava edición del Ceremonia siguió sin ocurrir debido a la incertidumbre de la crisis sanitaria que aún reinaba. Pero, ahora sí, en 2022 tomó forma y regresó fuerte con un cartel y venue diferente; el Parque Bicentenario le dio la bienvenida al festival desde ese año. La otra buena noticia fue que los boletos del 2020 seguían siendo válidos. Ya para 2023 el festival aumentó sus días a dos.

Los artistas

Si con Animal Collective atrajo la atención, el Ceremonia se posicionó rápidamente por tener una curaduría de calidad que llenó sus lineups con figuras como Julian Casablancas & The Voidz y Tyler the Creator en 2014; Snoop Dog, The Horrors y Jungle en 2015; Disclosure, Nas y Flume en 2016; Björk, M.I.A. y Underworld en 2017; Beck, St. Vincent, King Krule y Caribou en 2018; Massive Attack, Rosalía, Aphex Twin, Pabllo Vittar, Parcels y Pussy Riot en 2019; A$AP Rocky, Wu-Tang Clan, Natanael Cano, Nathy Peluso y Tokischa en 2022; y Travis Scott, Jamie xx, Julieta Venegas, Trueno y Fred Again.. en 2023.

Para esta edición, los headliners son Kendrick Lamar y LCD Soundsystem. El ganador del Premio Pulitzer viene por primera vez a la Ciudad de México presentando su disco de 2022 Mr. Morale & the Big Steppers, mientras que el proyecto liderado por James Murphy aprovechará su paso por México para echarse unos tequilas en Guadalajara con dos presentaciones en solitario el 21 y 22 de marzo (sí, antes del Ceremonia). A esos actos se suman los de Grimes (en sustitución de FKA Twigs), Floating Points, James Blake, Kenia Os y hasta Fuerza Regida.

Unos tips

Los horarios ya están publicados y los boletos individuales prácticamente ya se acabaron (todavía hay poquitos para el domingo 24 y nada para el 23). Pero la recomendación es revisar cómo están organizadas las presentaciones y el orden de los cinco escenarios (que te dejamos en esta misma publicación) para que no te pierdas ninguno de tus actos favoritos. No está de más recordar la página oficial: axeceremonia.com.