Cómo sobrevivir a la desinformación en tiempos electorales

La difusión de fake news en redes sociales es un tema recurrente durante las elecciones, que este año serán históricas para México, pues se disputarán más de 20 mil cargos

Un grupo de jóvenes que decidieron encender fuegos artificiales en un centro comercial de Miami, Estados Unidos, se convirtieron en los artífices involuntarios de la primera fake news notable del 2024, que inundó las redes sociales de teorías conspirativas sobre supuestos extraterrestres gigantes. Aunque las consecuencias no pasaron más allá del arresto de los jóvenes, el alcance de esta noticia falsa presentada como verdadera da una muestra del potencial de este tipo de “información” para influir en situaciones mucho más serias, como por ejemplo, la pandemia por COVID-19 o la elección de gobernantes.

Este año, histórico para México en el aspecto electoral pues serán votados más de 20 mil cargos públicos, trae consigo una serie de retos tanto en la aplicación de nuevas leyes y reglas electorales como para los medios informativos y la ciudadanía.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022, el 89.3% de las personas usuarias de internet en el país usan esta herramienta para buscar información; no obstante, sólo 39.9% lo usan para leer periódicos, revistas o libros.

¿Qué son las fake news?

De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas (FIP), este término se utiliza para conceptualizar la divulgación de noticias falsas “que provocan un peligroso círculo de desinformación”. Las redes sociales, señala, permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos a la vez, y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado. “Así se genera un circuito vicioso, y una noticia falsa se replica miles de veces en cuestión de segundos”.

Tipos de información falsa

De acuerdo con la FIP y la organización First Draft News, existen siete tipos de información falsa que circular en las redes:

Sátira o parodia: no pretende causar daño o engaño. Contenido engañoso: se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo. Contenido impostor: es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. Contenido fabricado: contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar. Conexión falsa: cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. Contexto falso: cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falsa. Contenido manipulado: cuando información o imágenes genuinas se manipulan para engañar.

¿Verificar o no verificar?

Te dejamos algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad antes de dar credibilidad a la información que encuentras en redes sociales:

Busca la información en medios nacionales grandes y con prestigio.

La sugerencia es que siempre que recibas “noticias” impactantes por alguna red social, revises primero lo que dicen los medios informativos reconocidos, nacionales o locales. Es importante que también revises la URL, pues existen páginas que suplantan la identidad de medios auténticos.

Busca las imágenes.

En un mundo en el que la imagen predomina, es muy común ver fake news acompañadas de fotos que “comprueban” la veracidad de los hechos. Al mismo tiempo, es frecuente que las personas que se dedican a generar desinformación usen fotos reales que corresponden a hechos pasados o que sucedieron en otros países. En este caso, te sugerimos usar Google Images, que puede ser una forma rápida y fácil de verificar que las imágenes en cuestión no se hayan usado para ilustrar otros hechos o no correspondan a otra situación.

O busca el video.

Si no se trata de una imagen sino de un video, también puedes usar Youtube Data Viewer, herramienta desarrollada por Amnistía Internacional que te permite verificar la autenticidad de los videos que aparecen en esta plataforma y que son usados en otras. Podrás saber la hora en que fue subido el video original y si fue la primera vez en ser cargado.

Revisa los links y las citas de personajes.

Si los links con los que se pretende demostrar cierta información no funcionan o no encuentras en ningún lado las declaraciones citadas, puede ser que sea información falsa. No todo lo que está en redes es falso: puedes revisar con facilidad a las redes sociales verificadas de actores políticos, así como los sitios oficiales de las instituciones electorales y partidistas, y comprobar la información.

No creas todo lo que dicen los políticos.

También es común que las personas que se dedican a la política repitan noticias falsas sin querer e incluso que las repliquen a sabiendas de que no son reales. El diario The Washington Post, por ejemplo, citado por la plataforma de verificación de noticias Newtral, contabilizó 29 mil 508 declaraciones falsas o engañosas durante el mandato del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump.