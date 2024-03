Daniela Spalla, un viaje a sus orígenes a través del álbum DARA

Con DARA, su más reciente álbum, Daniela Spalla se transporta a sus inicios y le es fiel a quien era en su adolescencia, sin dejar de lado lo que esperan lxs fans de su trabajo

Por Liz Basaldúa*

El poder de la música trasciende los límites del tiempo y el espacio, y en el caso de Daniela Spalla, su arte se convierte en una fuente sanadora, una terapia sonora que navega por los laberintos del alma. Con su voz sincera y melodías que abrazan las emociones más profundas, Daniela ha conquistado corazones de miles de mexicanxs y se ha convertido en un faro de esperanza para aquellxs que encuentran en la música un refugio, una forma de liberación.

Nacida en Argentina, Daniela Spalla es una cantante y compositora que ha tejido su propia magia en la escena musical. Desde sus inicios, su estilo musical ha sido un caleidoscopio de influencias, combinando el pop, el rock y el folk en una amalgama única que despierta los sentidos y provoca una profunda conexión con su audiencia.

Para Daniela, la música es más que un mero entretenimiento. Es un viaje personal, un diálogo con el alma y un medio para encontrar respuestas a las preguntas más trascendentales de la existencia. Y precisamente DARA, su disco más reciente, es un viaje a su origen, al lugar donde empezó todo y un resultado del diálogo con la Daniela adolescente: “Cuando empecé a grabar el disco estaba en Argentina con uno de los productores y vi que se iba muy hacia el pop y me dio miedo”, reconoció la cantante en entrevista.

“Luego recordé mis inicios en la música, la época en la que escuchaba solamente pop y pop muy comercial, muy mainstream: Christina Aguilera y Britney Spears; y estaba tan feliz escuchando esa música que sentí que era momento de dejar de lado muchos prejuicios que fui adoptando a medida que empecé a estudiar música y que pasé por el jazz, el rock y el pop alternativo”, agregó sobre ser fiel a sí misma.

Entonces, la artista consideró que ya había lanzado discos que le habían dado credibilidad, por lo que ya estaba en el momento de hacer pop con DARA, nombre que responde a su sobrenombre de la secundaria, muy acorde con el mood musical del material.

Inspiración y terapia

Para Daniela Spalla, la música es el estado en el que busca respuestas. “Empecé a buscar canciones dentro del amor, del bienestar. Y es loco porque no pensaba que eso podía emocionarme; y sí lo hace. Me sorprende eso de que de repente se me caiga una lágrima porque estoy diciendo que amo a alguien”, aseguró la cantante poco después del anuncio de su concierto del 8 de febrero en el Auditorio Nacional.

“Pero sí, la lágrima no sólo va a venir de la tristeza y es algo nuevo también que estoy descubriendo”, apuntó sobre sus fuentes de inspiración. “Yo he atravesado cosas bastante densas sólo con la música como terapia. Entonces, qué bueno que también esto pueda trascender y llegar a otras personas y ayudarlas”, indicó Spalla en relación a sus fans, quienes consideran a sus canciones como terapia.

“Para mí eso es mágico y es la magia de la música”, apuntó. Además, la autora de “Te alejas más de mí” le mandó un consejo a quienes tienen el corazón roto: “Si pasa, es para estar mejor más adelante, para ser una chingona más adelante, para sanar, para entender bien por dónde es. No pasa nada”.

La artista también reflexionó con respecto a lo que le diría a la Daniela de 15 años, esa que escuchaba el pop que por fin siente más libertad de hacer. “Le diría que se va a poner bueno, que tenga paciencia, que nunca se avergüence de las cosas que desea, que no está mal soñar alto y que escuche más música”, fueron las palabras que bien podrían ser una advertencia para todo el público chilango que la escucha.

Chilanga honoraria

Tras 10 años de vivir en la capital mexicana, Daniela Spalla ya es toda una chilanga. La cantante asegura que le gustan los tacos de chamorro y de carnitas. “Me gusta la salsa también. Sin miedo”, sostuvo la cantante. Además, sus lugares favoritos son Chapultepec y el Auditorio. “Toda esta zona porque tiene muchos espacios. Justo hice un video de aquí del Auditorio, soñaba con este lugar”, reveló cuando abrió este show tras agotar localidades en el Metropólitan.

*Texto adaptado para + Chilango