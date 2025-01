A ver si muy team frío: éntrale a una cabina de crioterapia

Si te has preguntado para qué sirve meterse en una tina llena de hielos o en una cámara de aire frío, te contamos sobre los beneficios y cómo es esta experiencia



Por Karla Peckerman*

Seguramente has visto a varias personas, como lxs atletas, sumergirse en tinas llenas de hielo por algunos minutos y te has preguntado: ¿pero qué necesidad? Bueno, pues esta práctica tiene tantos beneficios que vale la pena intentarlo.

Su nombre es crioterapia y consiste en someter al cuerpo a temperaturas por debajo de -90°C entre uno y cinco minutos. Este choque térmico promete ayudar a reducir la inflamación, activar el metabolismo y mejorar la recuperación muscular y celular.

La cosa es que, ni siquiera sabiendo eso, me animaba a intentarlo. Sólo de pensar en la sensación de meter un pie al agua fría, quería salir corriendo, hasta que me enteré de la existencia de las cabinas de crioterapia.

Las indicaciones previas que me dieron para probarlas fueron: asistir con el cabello seco, vestir con short y top, y no llevar puestos accesorios con algún tipo de metal.

Ahora sí, el momento de la verdad…

El tratamiento de crioterapia consta en exponerte a un choque helado a una temperatura de -115°C por dos minutos dentro de una cabina, pero no es nomás entrar y ya. Primero me pidieron quedarme sólo con las prendas indicadas, quitarme todo lo de metal y dejarme las calcetas. Luego me dieron un par de guantes, un cubrebocas y unas pantuflas.

También me sugirieron que, una vez dentro de la cabina, hiciera inhalaciones profundas y, si sabía hacerlo, una pequeña meditación de dos minutos. Pero como la calma no es lo mío, me dieron unos audífonos, me pidieron que eligiera una canción y que ya que estuviera en la cámara hiciera inhalaciones conscientes al mismo tiempo que bailaba o me movía.

La última indicación fue que, si en algún punto sentía que no lograría finalizar los dos minutos, podía hacer alguna seña y me ayudarían a salir; o simplemente abriera la puerta de la cabina.

Dos minutos muy fríos

Así fue como me coloqué los audífonos, le pusieron play a “Vivir mi vida” de Marc Anthony, abrieron la puerta dejando salir un humo gélido, entré y la puerta se cerró.

“A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas…” sonaba en mi cabeza mientras mantenía los ojos cerrados. Mi piel comenzó a sentir un frío como nunca antes y mi sistema se puso alerta. Al principio intenté mantenerme quieta, pero la sensación del frío me obligaba a moverme.

“¿En qué me metí?”, me pregunté. “Soy una persona friolenta, no me gusta sentir frío”, me dije. “Dos minutos va a ser demasiado, no voy aguantar”, me volví a regañar. “A ver, Karla, ya estás aquí, Marc Anthony suena y puedes intentar al menos bailar, eso te gusta”, me tranquilicé. Y eso fue lo que hice, bailar al ritmo de la salsa mientras el frío hacía lo suyo en mi sistema.

Poco después del primer minuto, mientras me movía y respiraba para que no me ganara la desesperación, me empecé a sentir cómoda. “Extrañamente se siente bien, desafiante pero a gusto”, pensé. “¡Obvio lo vamos a lograr! Es más, que le bajen unos grados y podríamos llegar a los tres minutos”, me echaba porras mientras sentía que después de esto podría hacer cualquier cosa.

El temporizador de dos minutos llegó a cero, la chica que me apoyó durante toda la experiencia me abrió la puerta y paró la música. Salí de la cabina y mi piel fue la primera en recibir el choque con la temperatura ambiente. Me preguntaron si me sentía bien, yo confirmé y me dejaron a solas para que me cambiara.

La crioterapia tendrá todos esos beneficios físicos que ya mencioné, pero ofrece otros relacionados con la mente y hasta el instinto. Dos minutos a -115°C bastaron para sentirme con más energía, la mente despejada y menos fatigada. Me cambió el día por completo.

Por si te animas…

La clínica de wellness Bienesta brinda este servicio por un costo de $1,200. Cuenta con tres sucursales: Del Valle, San Jerónimo y Lomas Altas. La crioterapia tiene resultados desde la primera sesión y se recomienda tomarla mínimo una vez al mes, aunque puedes repetir la experiencia dos o tres veces a la semana. No tiene restricciones, pero se aconseja que avises si tienes algún padecimiento para que lxs especialistas lo valoren.

Bienesta Lomas Altas

Dónde: Paseo de la Reforma 2620, piso 14, int. 1402, col. Lomas Altas

Horario: lun a jue, 10:00 a 18:00; vie, 10:00 a 15:00

Costo: $1,200 la sesión

La crioterapia tiene beneficios como la reducción de la inflamación, activación del metabolismo y mejoramiento en la recuperación muscular y celular

*Texto adaptado para + Chilango diario