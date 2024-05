Arteterapia: otra forma de expresar las emociones y sanarlas

Cuando las palabras no alcanzan, tanto infantes como adultos pueden encontrar la forma de expresar sus emociones y sanarlas con esta intervención psicoterapéutica

Cuando la verbalización no alcanza para sacar lo que sentimos, el arte puede convertirse en la vía de escape de las emociones. Sin embargo, a veces como adultos nos limitamos. Si no es para algo profesional, la expresión artística la dejamos para quienes se dedican a ello o para infantes.

Eso es algo que el ocio y el entretenimiento están rompiendo. Cada vez han tomado más popularidad las iniciativas de drink & draw, y sus variantes en pintura, escultura y más, que nos invitan a sacar nuestras habilidades artísticas sin importar que seamos neófitos. Ni qué decir de la popularidad de los libros para colorear, para sacar el estrés con patrones y paciencia.

Pero lo anterior no es arteterapia. No significa que debamos botar todo, sino que estamos malinterpretando un pasatiempo. ¿Entonces que sí lo es?, y sobre todo, ¿para quién es o cómo funciona?

Descubrirnos en el arte

“No es crear por crear”, aclara la Maestra Mariela López al hablar de qué sí y qué no es arteterapia. En palabras de la fundadora del Centro de Arteterapia Transdisciplinar (Creatar), la arteterapia conlleva un proceso terapéutico donde lo más importante es brindar un espacio seguro y sin cabida a juicios, es decir, que las personas puedan sentirse cómodas dialogando con su arte.

Ni siquiera necesitamos saber dibujar para la arteterapia, que utiliza las artes visuales para explorar y expresar emociones. De hecho, con la arteterapia transdisciplinaria, cuyo enfoque es la terapia de artes expresivas, descubrimos que hay más que las técnicas plásticas: también podemos recurrir a la danza, la música, la escritura y el teatro, siempre teniendo en cuenta la cuestión terapéutica.

Y es que esa parte terapéutica exige de forma obligatoria unx especialista encargado de llevar el proceso guiado, estructurado y en continuidad para las sesiones individuales o colectivas. Así, la compañía profesional busca ayudar a sanar o fortalecer la salud emocional mediante el tipo de terapia más adecuado para cada caso, porque se trata de trabajar en unx mismx, no de convertirnos en Picasso.

“No es necesario tener una problemática que trabajar para poder acercarte a la arteterapia”, enfatiza la experta, “en el arte es muy fácil sacar procesos que sentimos que ya estaban arreglados o que no es necesario cuestionarlos, el arte nos habla de muchas otras cosas. No sólo sirve para el estrés, por ejemplo. Las artes vivas necesitan un cuerpo para estar; la danza, la música y el teatro también me pueden hablar para dialogar y dejar rastros de mi felicidad… Para mí es importante que la guía sea el placer”.

También para infantes

Con lo que ya sabemos, ¿qué nos hace pensar que las niñas y los niños no pueden participar? Estamos acostumbrados a verles tomar crayolas para entretenerse, dibujando lo que ven o imaginan, coloreando sus personajes favoritos. No obstante, justo el que se encuentren en desarrollo los hace candidatos a la arteterapia.

“Es un proceso mucho más fácil para que puedan dialogar de sus procesos emocionales. Los niños y las niñas también tienen muchas cosas que expresar, y hay que respetar ese proceso de vida, pero como no hay un uso elevado del lenguaje les es complicado decir que viven una situación de maltrato, en una familia disfuncional o sufren abuso.

“Las artes son un lugar mucho más accesible para que compartan lo que les sucede, por eso es importante la arteterapia en niñxs, por el uso de la metáfora del juego, el llevarlos a una realidad alternativa y la imaginación donde es un espacio seguro”, explica Mariela.

En los infantes se necesita un poco de experimentación para encontrar dónde comenzar. Pero la arteterapia no sólo funciona para procesos psicológicos, también coadyuva en su acercamiento a la cultura en general.

“En las artes expresivas (en la arteterapia sobre todo) aplicamos la ‘Baja técnica, alta sensibilidad’, eso quiere decir que cualquier persona puede ser artista, entonces no trabajamos con un uso elevado del arte, pero sí con arte contemporáneo y arte popular. Estas dos formas nos llevan a establecer una relación mucho más sencilla con niños y niñas y es mucho más fácil que conozcan sobre el tema”, comenta.

Ahora sabemos que ponernos a colorear no es sinónimo de arteterapia, pero eso no quita que te regales un break con las imágenes en blanco y negro que te dejamos en esta edición.

“Lo más importante es trabajar con una persona capacitada para acompañar. Lamentablemente en Latinoamérica y en México no hay muchas, y como no existe un organismo que regule los procesos arte terapéuticos, hay gente que dice hacer arteterapia sin saber qué es”.

Antes de apuntarte a la arteterapia, se recomienda preguntar datos como el nivel de profesionalización (maestría o especialidad), metodología y la experiencia de otros con quien te acompañará en el proceso.